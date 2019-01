I 2014 bragte Fyns Amts Avis et interview med Henning Pehrson fra Svendborg. Han var med til at lede efter grønlandsskibet "M/S Hans Hedtoft" uden at finde noget som helst. Flere af hans venner var blandt de 95 omkomne, og selv var han også tæt på at miste livet. I anledningen af 60-året for et af danmarkshistoriens mest omdiskuterede skibsforlis genudgiver vi her Henning Pehrsons beretning.