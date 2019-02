25-årig sygeplejerske vil ro Danmark rundt i havkajak

HØJER: Onsdag morgen klokken 8.17 - med nogle minutters forsinkelse - stævnede 25-årige Lasse A. Bøgh som den yngste nogensinde ud i sin havkajak for at sejle Danmark rundt. Hvis missionen lykkes, er han den yngste person, der nogensinde har taget roturen om vinteren.

- Jeg har fundet ro i at ro. Nu har jeg givet mig selv denne udfordring, sagde den 25-årige kajakroer, der stammer fra Thurø i det Sydfynske Øhav.

Lasse A. Bøgh er opvokset på øen sydøst for Svendborg. Her har han alle dage boltret sig i det våde element ved at sejle, surfe og svømme. Men det var først, da han flyttede til Bornholm for tre år siden for at læse til sygeplejerske, at han begyndte at sejle i havkajak.

Nu er han så netop blevet færdig med sin uddannelse, og det har han valgt at fejre med en lille sejltur på 1300 kilometer.