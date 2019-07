Winnie bor på kollegium i Odense: Sådan ser hendes budget ud

Winnie Kaufmann har i en tidlig alder lært at klare sig selv både hvad angår rengøring og tøjvask, men også økonomien. - Jeg får ikke penge af mine forældre som nogle af mine medstuderende, men jeg ved også, at de er der for mig, hvis jeg får brug for en håndrækning, fortæller hun. Foto: Michael Bager