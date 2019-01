Windell om lukning af plejecenter: Vi kommer ikke til at mangle boliger

Søren Windell er ked af at skulle tvinge ældre, syge mennesker til at flytte. Alternativet er ifølge rådmanden en overkapacitet, der vil koste Odense dyrt. Arkivfoto: Michael Nørgaard

Når det private friplejehjem Blækhatten åbner til foråret, betyder det samtidig et farvel til et af de kommunale plejecentre. Ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K) forklarer, at lukninger er nødvendige, når nye plejeboliger kommer til. Ellers vil Odense stå med en overkapacitet, der koster dyrt. Han afviser, at Odense kommer til at mangle plejeboliger i fremtiden.

Hjallese Plejecenter står til lukning. Hvorfor det? - Vi er nødt til at kigge på vores kapacitet på plejecenterområdet, fordi der åbner et friplejehjem her den 1. marts. Derfor er vi nødt til at reducere det antal pladser, vi har, så vi hele tiden er i balance i forhold til udbud og efterspørgsel. Er det rimeligt, at der er et kommunalt tilbud, der skal lukke, fordi der er private aktører, der vil oprette et friplejehjem? - Det er jo lovgivningen. Vi kan ikke forhindre nogen i at oprette en friplejebolig. Det er et frit marked, og det kan vi sådan set ikke agere imod. Men det vil jo kunne betyde, at man kan privatisere hele plejesektoren, og at alle kommunale tilbud forsvinder? - Det tror jeg nu ikke. Der vil altid være et marked for forskellige boligtyper. Men synes du, det er rimeligt, at man som kommune skal trække sig, når der kommer en konkurrent? - Jeg kan ikke se, der er noget galt med, at der er konkurrence. Jeg kan ikke se, at alle nødvendigvis skal på et kommunalt plejehjem, når de bliver gamle. Hvis man gerne vil bo i noget privat, er det fint. Det kan noget andet end det kommunale. Så du synes, det er en god udvikling? - Jeg synes, det er en fin udvikling, at der kommer forskellige tilbud alt efter, hvad man som borger har lyst til. Ifølge mine oplysninger er Hjallese Plejecenter blevet renoveret for en pæn sum penge. Senest med et nyt kaldeanlæg i december. Er det ikke lidt mærkeligt, at det er her, man beslutter at lukke og slukke? - I modsætning til hvad andre tror, er vores plejehjem ikke ringe. Vi renoverer løbende. Og de penge man putter i renovering, er ikke nødvendigvis tabte. Det vil også afspejle sig i den salgspris, man får. Men hvorfor faldt valget på Hjallese Plejecenter? - Det er dels størrelsen, dels demensegnethed, og så er der selvfølgelig også nogle økonomiske betragtninger bag. Det har noget at gøre med den økonomi, der er i bygningen. Den er god. Så Hjallese Plejecenter skal lukkes, fordi det er en ejendom med en sund økonomi? - Det har også noget at gøre med beliggenhed. For eksempel kommer der til at gå en letbane. Det handler også om, hvor attraktiv bygningen er for køberen.

Søren Windell er ked af at skulle tvinge ældre, syge mennesker til at flytte. Alternativet er ifølge rådmanden en overkapacitet, der vil koste Odense dyrt. Arkivfoto: Lasse Hansen

Kedelig situation Ifølge FOA er det traumatisk for svagelige og demente borgere at skulle flyttes til uvante omgivelser. Hvad siger du til det? - Det er jeg rigtig, rigtig ked af. Det er en rigtig kedelig og uheldig situation, vi stiller de her borgere i. Vi gør alt, hvad vi kan for at gøre det så skånsomt for dem som muligt. Beboerne skal være ude med sommeren 2019. Hvorfor skal det gå så stærkt? - Hver dag, hvor vi har åbent efter 1. marts, hvor vi også har Blækhatten åben, koster det os penge. Jo hurtigere vi får afviklet Hjallese Plejecenter og får det solgt, jo billigere bliver det for borgerne i Odense. FOA foreslår, at man lader livet gå sin naturlige gang og udnytter de tomme boliger til eksempelvis aflastningspladser. Hvad siger du til det? - Det har vi ikke økonomi til. Det vil blive endnu dyrere, og vi har ikke pengene til det. Der er jo pres på Lysningen eksempelvis, så hvorfor kan man ikke lave pladser fra Hjallese til noget lignende? - Vi vil gerne gøre noget ved situationen på Lysningen. Jeg anerkender fuldt ud, at der til tider er pres på Lysningen. Det tager vi selvfølgelig alvorligt og arbejder på at løse. Men det er et andet setup, og vi kan ikke bare flytte tingene over. Forholder du dig til, at der bliver flere og flere ældre, som får brug for en plejebolig på et tidspunkt? - Jeg tror fremadrettet, der bliver et mindre behov for plejehjem. Vi vil gerne blive hjemme så længe som muligt, og jeg tror, vi skal langt ud i fremtiden før, at det kommer en eksplosion i det. Men hvor langtidssigtet en løsning er det? - De, der bliver gamle, er jo født, så vi kan følge udviklingen. Den analyse, vi har, går frem til 2025. Så man kan ikke komme til at stå i en situation på den anden side af 2025, hvor man mangler plejeboliger? - Nej. Det vil man hele tiden tage højde for.