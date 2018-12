Wagner kan føre til en hæderspris

Odense Symfoniorkesters musikchef Finn Schumacher er blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris, Årets Fynbo.

Indstillingen skyldes, at Schumacher stod bag produktionen af Wagners "Nibelungens Ring" i Odeon i Odense.

- Det har medført, at Odense og Odense Symfoniorkester er kommet i den klassiske musikverdens Champions Leauge, skriver læser Knud Erik Jørgensen i sin indstilling.

Årets Fynbo uddeles til januar, og den skal ifølge fundatsen gå til et menneske, der har "udvist et helt særligt initiativ eller et helt særligt engagement ud over det, man med rette kan forvente".

Også Tina og Lars Stjernegård i Tommerup er blevet indstillet til hædersprisen. De to er primus motor for De Gule Hjælpere, som er en forening, der bekæmper madspild, og som henter madvarer, der er tæt på udløbsdatoen og formidler det videre til værdigt trængende til næsten ingen penge.

- Foreningen er non-profit, så der er ingen penge til dem for det store arbejde, de gør, samtidig er der en masse frivillige, som henter madvarer hver dag rundt på Fyn, alt sammen sat i værk af Tina og Lars Stjernegård, skriver indstiller Egon Olsen.

Du kan indstille din egen kandidat ved at maile din begrundelse til aaretsfynbo@fyens.dk - eller ved at følge linket i denne artikel.