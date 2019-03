Vrede over fastlåsning af brotakster: Borgmestre ved Storebælt kommer aldrig af med bommen

De to borgmestre på hver sin side af Storebælt angriber regeringen og DF for at lade kunstigt høje priser på Storebæltsbroen betale for projekter i hele Danmark. Nyborg-borgmester er dog glad for fynske investeringer.

De er styrmand for hver deres bæltkommune, Kenneth Muhs (V) i Nyborg og John Dyrby (S) i Slagelse. Begge ønsker, at det skal være billigere at køre mellem deres kommuner, men de kan godt glemme alt om lavere takster på Storebæltsbroen. I regeringen og Dansk Folkepartis infrastrukturplan står direkte, at taksten skal opretholdes for at sikre økonomien under den kommende Femernforbindelse og en mulig Kattegatforbindelse mellem Sjælland og Jylland. Det må med andre ord ikke blive så billigt at køre over Storebælt, at bilisterne fravælger de to andre forbindelser.

Den melding gør John Dyrby harm.

- Det er ikke rimeligt, at der skal være kunstigt høje priser på Storebæltsbroen, fordi andre projekter er for dyre, siger han.

Han er også frustreret over, at partierne vil bruge en del af bilisternes betaling på Storebæltsbroen til at betale for nye veje, togskinner og andre infrastrukturprojekter i Danmark. Planen er, at der skal trækkes 7,9 milliarder ud af brokassen til de mange projekter for i alt 112 milliarder kroner.

- Hvorfor er det lige, at det er på Storebæltsbroen, at der skal opkræves penge til trafikinvesteringer i hele Danmark. Hvorfor skal bilisterne på Storebælt for eksempel være med til at betale for en ny Limfjordsforbindelse, der bliver gratis at køre på, siger John Dyrby.

Er der mangel på penge, mener han, at det vil være langt mere retfærdigt, hvis der for eksempel blev indført en generel afgift for at køre på motorveje.