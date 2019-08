Voldtægtssag i Odense: Politiet har fået to henvendelser

Politiet har fået to henvendelser i en sag om en 24-årig pige, der lørdag mellem klokken 4 og 5 blev voldtaget ved Ansgar Anlæg ved Sdr. Boulevard i Odense.

Den unge kvinde var på vej hjem fra midtbyen og kom trækkende med sin cykel, da hun blev antastet af de to mænd, der begge var lyse i huden og talte dansk.

Fyns Politi efterlyste lørdag eftermiddag vidner og har på den baggrund fået et par reaktioner.

- Men vi vil stadig meget gerne høre, hvis man har set hændelsen, måske set de her to mænd hænge ud i parken eller set pigen gå gennem byen, siger vagtchef Kenneth Taanquist.

Politiet meldte i første omgang, at voldtægten var sket mellem klokken 5 og 6, men det var mellem klokken 4 og 5. Det kan have betydning for eventuelle vidner.