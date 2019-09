Vognmandsforening: Overhalingsforbud for lastvogne på Svendborgmotorvejen vil ikke hjælpe noget

Kim Vermø, der er formand for Fyns Vognmandsforening, støtter et udvidet forbud mod lastvognenes såkaldte elefantoverhalinger på motorvejene. Men ikke på Svendborgmotorvejen. - Det vil ikke hjælpe noget, siger han.

Formanden for Fyns Vognmandsforening under Dansk Transport og Logistik, Kim Vermø, synes, det er en god idé, at Vejdirektoratet vil udvide de strækninger på motorvejene, hvor lastvogne ikke må overhale.

Til gengæld mener han, at det ville være meningsløst at indføre et overhalingsforbud på Svendborgmotorvejen ind mod Odense, som præcis er den strækning, som på Fyn er i spil til et forbud denne gang.

- Jeg synes, at overhalingsforbud for lastvogne generelt er en god idé, for vi kan jo se, at det virker. Og så bliver det heller ikke så let at hænge os i lastvognene ud. Men det vil ikke have noget formål med et forbud på Svendborgmotorvejen, for jeg synes, at det er meget sjældent, jeg ser lastvogne, der overhaler på den strækning, så det bakker jeg ikke op. Det vil ikke hjælpe noget, siger Kim Vermø.

- Vi ser de største problemer i myldretiden i det store kryds inde ved Odense, hvor Svendborgmotorvejen ender. Her har bilisterne meget svært ved at placere sig rigtigt, når de skal videre eller dreje fra. Og de kører for sent hjemmefra om morgenen, og de har for travlt med at komme hjem om eftermiddagen, fordi de skal hente børn, købe ind og så videre. Hvis de bare ville have lidt mere tålmodighed, så ville det gå meget bedre, siger Kim Vermø, der er 59 år og har kørt lastvogn, siden han var 18 år.