Visit Denmark om turister: Danmark har et stort gastro-potentiale

Flere restauranter får øjnene op for gastroturisterne, og flere gastroturister får ligeledes øjnene op for dansk gastronomi. Men Danmark har et stort uforløst potentiale, fortæller kommunikationschef hos Visit Denmark.

På Fyn vil de i endnu højere grad satse på gastroturisterne, og det er der god grund til, fortæller kommunikationschef hos Visit Denmark, Anders Rosbo. Ifølge tal fra Visit Denmark besøgte 1,3 millioner udenlandske gastroturister i 2017 Danmark. Samtidig viser deres turistundersøgelse fra samme år, at madoplevelser og gastronomi for 28 procent af alle turister er årsag til at vælge Danmark som rejsedestination.

Og Danmarks omdømme som gastro-nation er det, der lokker de mange turister til.

- Det er i løbet af de senere år lykkedes os at opnå et godt madrenomé ude i verden; Michelin-udnævnelser, gode presseomtaler i store nationale aviser og livsstilsmagasiner. Men vi har et endnu større potentiale, hvis vi som land satser endnu hårdere på markedsføringen af vores gastro-oplevelser, siger Anders Rosbo.

Ifølge Anders Rosbo fordeler gastroturisterne sig halv/halv i storbyerne og på landet. Samtidig fortæller han, at gastroturisterne har et højere døgnforbrug end den gennemsnitlige udenlandske turist, da de bruger 1.450 kroner i døgnet imod 950 kroner for den gennemsnitlige turist. Derfor er de attraktive turister.

- Danmark har et stort potentiale i at tiltrække flere turister ved at bruge flere ressourcer på at markedsføre Danmark som gastroland, og få alle vores gode spisesteder og høje niveau frem i lyset. Og initiativer som det på Fyn er lige det, der skal til på det lokale plan. Det vil så absolut være med til at styrke muligheden for tiltrække flere gastroturister til området, siger Anders Rosbo.