Vinterferie-trafik: God melding i Danmark - men tyskerne kører også på ferie

Trafik: Der er ikke udsigt til større forsinkelser på vejene i Danmark i den forestående weekend, som indleder uge syv - blandt mange også kendt som skolernes vinterferie. Det oplyser Vejdirektoratet.

Selvom mange danskere vælger at køre til Sverige, Norge eller syd for grænsen for at holde vinterferie, er erfaringen, at ferietrafikken er spredt og afvikles uden problemer, skriver Vejdirektoratet.

Trafikken på motorvejene ventes at blive tættest fredag eftermiddag, hvor der især omkring landets større byer kan være risiko for mindre kødannelser.

For de bilister, som skal mod pisterne i Alperne, kan der komme større udfordringer syd for den danske grænse. I Tyskland begynder vinterferien også i delstaterne Sachsen og Sachsen-Anhalt, og i Belgien samt dele af Frankrig og Østrig indledes også en uges vinterferie. Det kan ifølge tyske Auto Club Europa (ACE) føre til øget pres på vejene mod skidestinationer i Alperne, særligt i Østrig og Italien.

Ferietrafikken vil kunne mærkes allerede fra fredag middag, men ifølge ACE er der især lørdag risiko for tæt trafik og særligt i det sydlige Tyskland og på vejene frem til skiområderne.

Til gengæld kan danske trafikanter glæde sig over, at de ikke skal dele motorvejene sydpå med vinterferierejsende fra Berlin, Brandenburg og Mecklenburg-Vorpommern, som har holdt ferie i denne uge.

Du kan se den aktuelle trafiksituation på vejene gennem Tyskland og få hjælp til at finde den hurtigste rute på ADAC.de.