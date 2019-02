Ny konkurrence skal gøre fynske restauranter mere synlige i medierne og ikke mindst over for potentielle gæster. To sværvægtere har dog i første omgang valgt ikke at deltage.

Hvilken restaurant laver den bedste mad på Fyn? Det spørgsmål har helt sikkert mange divergerende svar - alt afhængig af smagsløg og præferencer. Men nu har otte, fynske toprestauranter sat hinanden stævne for at afgøre det én gang for alle. I aften mødes de første to restauranter i dysten "Bedst på Fyn". Princippet er simpelt. To køkkener duellerer om at sammensætte en 4-retters menu med vin til et givent antal gæster. Et dommerpanel vurderer, hvilken restaurant der har skåret den skarpeste menu. Vinderen går videre til næste runde, indtil to restauranter står tilbage i finalen. Taberne ryger ud og må vente til næste års konkurrence. Idémanden bag konceptet er Bent Christensen, som udgiver "Den Danske Spiseguide". Konkurrencen er måske nok ny på Fyn, men den har kørt i nogle år på Sjælland. - Det kom sig af, at de sjællandske restauranter ikke syntes, at de fik nok opmærksomhed, hverken fra medierne eller publikum. For nogle år siden overværede nogle af disse restauratører en konkurrence i Øksnehallen i København, hvor jeg var dommer. Her havde nogle nordjyske kokke udfordret kokke fra hovedstaden, fortæller Bent Christensen. - Til de flestes overraskelse - også dommernes - vandt nordjyderne, og så var det, at de sjællandske restauratører tænkte, at de måske også kunne mere, end folk tror. De spurgte mig, om ikke jeg kunne hitte på en formel. Det blev så til "Bedst på Sjælland", som nu kører på tredje år, tilføjer han. - Sidste år kom Nordjylland med, og begge steder er man virkelig glade for dysten. TV 2's regionalstationer har sendt live fra finaleaftenerne, og der har været masser af medieomtale, så restauranterne har fået meget ud af det. En række fynske restauranter henvendte sig og udtrykte et ønske om, at de gerne ville have noget lignende, så nu skal vi have det til at rulle på Fyn.

Bedst på Fyn Bedst på Fyn er en konkurrence mellem fynske toprestauranter, som løber af stablen søndag den 10. februar.



Der er tale om en vind-eller- forsvind-konkurrence, hvor vinderne går videre til semifinalerne, som afholdes i marts/april.



Restauranterne konkurrerer i en menu bestående af: Snacks/appetizers, brød og smør; sø, hav og grønt (forret); mark, have, skov, luften (hoveret) og ost /dessert



Dommerne kan give op til fem point inden for følgende kriterier: Visuelt udtryk, smag, kreativitet, betjening/service og vin-mad-match.



Otte restauranter er udtaget til konkurrencen. Lodtrækningen fandt sted i december sidste år:



10. februar har Hesselet hjemmebane mod The Balcony. 21. februar får HOS i Odense besøg af Nyborg Destilleri. 28. februar skal Thomas Pasfall en tur til Middelfart og dyste mod Kongebrogården. 3. marts tager Under Lindetræet i Odense imod Fænøsund fra Middelfart.

Medejere og chefkokke på The Balcony Peter Steen Hansen (th) og Anders Jensen. Privatfoto.

Udvikler fagligheden På Fyn tager Hesselet, Nyborg imod The Balcony fra Odense i den første kvartfinale. Køkkenchef Lasse Paulsen fra Hesselet mener dog ikke, at han umiddelbart har nogen fordel ved at være på hjemmebane. - Man har mulighed for at klargøre sin mad hjemmefra, så jeg tror ikke, at det kommer til at betyde det helt store. Men jeg synes, det er interessant, at vi kommer ud og ser hinandens køkkener, siger han. Udover omtalen i medierne og det positive i at dyrke fællesskabet med andre kokke på Fyn, mener Lasse Paulsen også, at konkurrenceelementet er med til at øge fagligheden i dagligdagen. - Det er med til gøre os bedre. Vi udvikler os i den proces, hvor vi søger det perfekte, og det er noget, vi kan overføre til vores hverdag, siger han. Der er ifølge Lasse Paulsen solgt 30 billetter til aftenens opgør.

På restauranternes vilkår Det er vigtigt for Bent Christensen at pointere, at det er restauranternes egen konkurrence, og at han blot faciliterer afviklingen. - Vi er ikke ude at presse nogen, det er restauranternes konkurrence. Jeg er bare administrator af den. Restauranterne bestemmer alt inden for konkurrencens skabelon - altså fire retter med tilhørende vin, som skal bedømmes af dommerne. Men restauranterne aftaler indbyrdes de rammer, dysten skal afvikles under. De aftaler selv en prisramme for vine og råvarer. På den måde kæmper de på de vilkår, de indbyrdes kan blive enige om, siger han. Et kig ned over listen over de restauranter, der deltager i konkurrencen, afslører, at to store spillere ikke deltager. Nemlig Falsled Kro og Restaurant Lieffroy i Nyborg. For sidstnævnte handler det slet og ret om tid. - Jeg synes, det er et super godt initiativ, men vi har simpelthen ikke haft tid til at lægge den fornødne energi i det. Det er klart, at hvis vi skulle være med, så ville vi give det alt, hvad vi kunne, men vi har - heldigvis - haft så travlt i restauranten og samtidig haft noget nyt personale, som vi skulle have kørt ind, så det overskud har vi ikke haft, siger Patrick Lieffroy. Kasper Hasse, som er køkkenchef på Falsled Kro, er ligeledes begejstret for idéen, men synes, at det er for tidligt at deltage i år. - Jeg er i gang med at finde mig selv og vores mad i forhold til kroen. Så jeg syntes ikke, at det var tiden, hvor vi skulle deltage, forklarer han.