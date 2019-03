Fredag aften lød opfordringen fra Fyns Politi, at man skulle være opmærksom på væltede træer, skilte og andet, der kunne befinde sig på vejbanen.

Politiet havde nemlig modtaget flere meldinger om væltede træer i løbet af dagen. Da vagtchef hos politiet, Ehm Christensen, afsluttede sin vagt, havde der været 16 meldinger om væltede træer, vejskilte og tagsten rundt om på de fynske veje. Der havde også været en enkelt melding om et træ, der havde ramt et hus.

Lørdag middag har vinden stadig fat i det fynske landskab - dog er den faldet fra at blæse med 10 meter i sekundet til fem meter i sekundet - , men der har ikke været flere meldinger om, at vinden har rusket træer, vejskilte eller tagsten op. Det beretter vagtchefen.

- Der har ingen tilskadekomne været, og så vidt jeg har kendskab til, er der sket et par materielle skader, siger han.

Det er de respektive kommuner, der har stået for at få folk ud med en motorsav for at fjerne træerne. Hvis det dog er et træ, der har ramt et hus, er det Falck, der står for opgaven.