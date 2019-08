Vilde med frivilligt arbejde: Region Syddanmark ligger i front

På landsplan har hver tredje dansker over 16 år de sidste tre måneder lavet frivilligt arbejde. Region Syddanmark er den region, der har flest frivillige på henholdsvis idræts- og kulturområdet. Det viser en ny statistik fra Danmarks Statistik.

Om man er frivillig hjælpetræner på et badmintonhold, med som frivillig i en spejderkreds eller laver noget helt andet frivilligt arbejde, er man med til at øge antallet af frivillige landet over.

En ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at befolkningen i Region Syddanmark især vægter det højt at være frivillig på idrætsområdet. Men også på kulturområdet ligger regionen foran de resterende fire regioner.

I Region Syddanmark bruger 36 procent af de frivillige deres tid på idrætsområdet, mens det på landsplan ligger hele ni procent lavere.