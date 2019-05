Vild udvikling: Vi spænder hjelmen som aldrig før

En stadig større del af de cyklister, der ender på OUH efter et uheld, har brugt cykelhjelm. Det betyder færre alvorlige hovedskader, fremhæver Ulykkes Analyse Gruppes. Det anses ikke længere for kikset at køre med cykelhjelm, vurderer Rådet for Sikker Trafik.

- Der er nogle væsentlige skyggetal i det her, for det er ikke alle, der tager på skadestuen efter en ulykke. Derfor efterlyste vi for et par år siden personer, der var kørt galt, mens de havde cykelhjelm på, og bad dem om at sende hjelmen til os. I løbet få uger havde vi flere flyttekasser fyldt med hjelme, mange var helt smadret, hvor cyklisterne var sluppet uden hovedskader. Det siger noget om, at der er mange trafikofre, der opnår beskyttende effekt fra cykelhjelme, men vi kender ikke det reelle antal, siger Jens Lauritsen.

Det er tale om mere end bare en fornemmelse, når Jens Lauritsen siger, at flere bruger cykelhjelm. Det bliver bakket op af tal fra Ulykkes Analyse Gruppen, der netop er på vej med et speciale om cykelulykker og hjelmbrug. Det viser, at 43 procent af de cyklister, der endte på Odenses skadestue i 2018 efter et uheld, havde brugt hjelm. Til sammenligning var tallet bare 20 procent i 2008. Der er altså tale om mere end en fordobling i løbet af ti år - og dertil kommer alle dem, der på grund af hjelmen undgår alvorlige skader.

- Så lægger jeg én til, når jeg ser en cykelhjelm, og trækker én fra, når jeg ser en cyklist uden. Det sker oftere og oftere, at jeg ender med et positivt tal.

- Jeg giver mig nogle gange til at tælle cykelhjelme, når jeg står og venter ved et lyskryds, siger Jens Lauritsen, overlæge ved Ulykkes Analyse Gruppen på OUH.

De seks mest angivne årsager til, at folk ikke bruger hjelm (mulighed for at angive flere svar)

Normalt at bruge hjelm

Det er ikke kun i Odense, at flere bruger cykelhjelm. Tendensen bliver bekræftet af Rådet for Sikker Trafik, der hvert år tæller cykelhjelme på gader og stræder over hele landet. Dugfriske tal fra 2018 viser, at 42 procent af cyklister i bytrafikken bruger hjelm. Det er en stigning på tre procent i forhold til 2017 og en syvdobling i forhold til 2004, hvor man begyndte at tælle cykelhjelme.

- Den generelle holdning til cykelhjelme er blevet mere positiv. Danskerne ved godt, at det er mere sikkert at cykle, hvis man bruger hjelm. Det er en rigtig god udvikling, som kan ses i tallene, siger Pernille Ehlers, chefkonsulent hos Rådet for Sikker Trafik.

Ifølge Pernille Ehlers er tendensen et produkt af mange forskellige ting. Dels er der kommet mange flere forskellige cykelhjelme at vælge imellem, og de bliver smartere og bedre hele tiden. Dels har Rådet for Sikker Trafik haft succes med forskellige kampagner så som "Nederen forældre", hvor man opfordrede forældre til at presse børnene til at bruge cykelhjelm, hvilket også har haft den afledte effekt, at flere forældre bruger cykelhjelm. Men måske allervigtigst er det, at det simpelthen er blevet mere almindeligt at bruge cykelhjelm.

- I gamle dage var det lidt kikset at køre med cykelhjelm, men i dag er det helt normalt. Faktisk er det kun en femtedel af dem, der ikke bruger hjelm, som siger, at det skyldes, at cykelhjelme er grimme. Omvendt siger mere end hver anden, at det skyldes enten dovenskab, eller at de gerne vil, men ikke har fået købt en cykelhjelm endnu, siger Pernille Ehlers og tilføjer, at det særligt er de unge, der går op i udseendet.

- Men den stigende accept af cykelhjelme smitter af på udviklingen i alle aldersgrupper. Selv hos de 16-25-årige, der normalt er de sværeste at nå, er vi oppe på 30 procent, der bruger hjelm. Det er meget højt, sammenlignet med tidligere.