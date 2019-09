Vild med Fyn: - Fynboerne er en glimrende cocktail af selvfedt københavneri og jysk bondskhed

Jim Lyngvild er opvokset i Albertslund, men har i mange år boet på Sydfyn. Selvom Fyn måske kan virke lidt for lille til designerens store armbevægelser, er det bestemt ikke virkeligheden.

40-årige Jim Lyngvild har gennem årene har arbejdet sig til titler som designer, forfatter, modekommentator og debattør.

Egentlig er han opvokset i den københavnske forstad Albertslund, men i de sidste mange år har han kastet sin kærlighed på Fyn.

Siden 2012 har han, vikingeentusiast og asatroende, som han er, boet på vikingeborgen Ravnsborg i Korinth på Sydfyn. En borg, han selv har tegnet og bygget.

- Fyn er det perfekte sted for mit arbejde. Det er lige midt i Danmark. Jeg laver rigtig meget i både København og Jylland, og det gode udgangspunkt for at pendulet kan svinge, det er Fyn, siger Jim Lyngvild.

På Fyn hører også hans kosmetikvirksomhed "Raunsborg Nordic" til, ligesom det er her bryggeriet Frejdahl, som han er medskaber af, hører hjemme.

- Jeg kan se med min kosmetik og mine øl og så videre, at det alt sammen sælger bedst på Fyn. Det tror jeg, det gør, fordi fynboerne godt vil honorere, at man gider dem. Og det, synes jeg, er ret smukt.