Og under avisens rundtur på gangene på SDU på Campusvej den første dag (mandag, red.) efter den store udmelding er det ikke svært at finde både ansatte og studerende, som er glade for de nye tider, der venter.

Samtidig med, at alt går sin klassiske gang i eksamensperioden for de studerende, har ledelsen på SDU besluttet sig for, at universitetet i fremtiden skal integrere FN's 17 verdensmål så meget som muligt på universitetet. Det betyder blandt andet nye masteruddannelser, grundforløb om verdensmålene for nye studerende og så bliver benzin- og dieselbilerne skiftet ud med elbiler.

Hen ad gangene på Syddansk Universitet hænger det ene gule eksamensskilt efter det andet. Studerende står nervøst og venter på, at det bliver deres tur til at komme ind til det grønne bord. Uden for eksamenslokalerne sidder forældre klar med blomster, champagne og kransekage til de færdiguddannede, når først de kommer ud fra den afsluttende eksamen.

Må ikke blive ved snakken

Biolog Jane Morthorst, der er ansat på Syddansk Universitet, er en af de ansatte, der ikke har været bleg for at prikke ledelsen på skulderen for at gøre opmærksom på, at universitetet er et godt sted at starte, hvis man vil lave nogle ændringer i forhold til FN's 17 verdensmål.

- Jeg synes faktisk, at vi er forpligtet til at gå forrest i det her tilfælde. Vi er alligevel på vores arbejdsplads en stor del af vores liv, så hvorfor skulle vi ikke også fokusere på det her i stedet for udelukkende at fokusere på det derhjemme, siger hun og fortsætter:

- Det er nogle gode mål at arbejde imod, men vi skal også fokusere på, at det ikke bare bliver ved snakken, men at vi rent faktisk også gør noget ved det. Det er nogle normer og vaner, vi skal ændre på. Det nytter ikke noget, hvis vi bare bliver ved med at snakke om tingene.