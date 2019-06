Venstres fynske spidskandidat: - Vi har ikke set den sidste udflytning af arbejdspladser

- Nu skal vi lige have de her udflytninger på plads, men vi har ikke set de sidste endnu.

- Nej, det er klart en udfordring. Men det er en nødvendig pris, hvis man vil det her. Og det tabte bliver hentet ind. Heldigvis har nogle medarbejdere valgt at flytte med, og vi har masser af kvalificeret arbejdskraft på Fyn.

- Det er fantastisk. Udflytningen af Miljøstyrelsen til Odense er en kæmpemæssig gevinst. Det er godt for Miljøstyrelsen at komme ud, hvor konsekvenserne af beslutningerne kan mærkes hos borgere og virksomheder, og så har det været et vigtigt signal, at vi vil vækst og udvikling i hele Danmark. Da jeg sagde det i valgkampen i 2015, var jeg da lidt i tvivl, for jeg vidste, der ville være enorm modstand. Det er som at flytte betonklodser. Men nu har vi gjort det, og selv om det har kostet lidt skrig og skrål, så har det været den rigtige beslutning.

En af dine fynske mærkesager i valgkampen i 2015 var at rykke statslige arbejdspladser ud af København. I har siden som regering besluttet at flytte cirka 8000 arbejdspladser. Hvordan oplever du effekten af den beslutning?

Lars Christian Lilleholt er 54 år, født og opvokset i Odense og bor der stadig.Han er uddannet journalist og nuværende energi-, forsynings- og klimaminister for Venstre. Han har siden 2001 haft plads i Folketinget og har været minister siden 2015. Var desuden mangeårigt medlem af Odense Byråd fra 1994 til 2015 og fejrer derfor i år 25 års jubilæum som folkevalgt. Er gift og far til tre voksne børn og er glad for både sin svigerfars rygeost og sin kones brunsviger. Siden han blev minister, har han tabt 20 kilo ved at gå i motionscenter. Står gerne op klokken seks om morgenen for at nå tre ugentlige ture.

Du har nu i fire år som minister haft ansvaret for blandt andet energi- og klimaområdet. Synes du selv, du har været offensiv nok i forhold til klimaforandringerne?

- Ja. Vi har lavet en omfattende energiaftale med alle Folketingets partier - det er mit mesterstykke - og den betyder, at al energi i Danmark i 2030 vil være grøn. Men det er klart, der hele tiden er brug for nye initiativer. Jeg er bekymret for verdens klimatilstand, men man skal passe på, man ikke ender med at blive rædselsslagen, for der kan stadig handles, og vi er blandt de lande, der handler mest markant. Vi har leveret, hvad vi skal, i forhold til EU-mål og FN-mål.

Alligevel mener mange af de øvrige partier, at der skal sættes markant mere fart på den grønne omstilling. Har de ikke ret?

- Nej. Nogle synes, de har patent på det her, de vil gøre klimaet til en kampplads og udstille os som nogle, der ikke vil noget, men man skal passe på med hysteriet både i den politiske debat og i befolkningen. Det her er en af de største udfordringer, vi står over for, og det kommer til at påvirke os alle sammen.

Socialdemokratiet har lavet en liste med 39 eksempler på det, partiet kalder "sort" politik fra regeringen siden valget i 2015. Det handler blandt andet om, at I har droppet mål for at udfase kul og naturgas, har afskaffet forbud mod sprøjtning og har fjernet midler til grøn omstilling. Burde I ikke gøre det modsatte?

- Den der retorik mellem partierne optager mig ikke. Det gør resultaterne, hvor vi har lavet Danmarkshistoriens grønneste og bredeste energiaftale. Det er afgørende for mig at bevise, man godt kan være blå og grøn på samme tid. At man ikke nødvendigvis skal være rød for at være grøn. Vi har taget ansvar og været med i samtlige aftaler i 40 år på klimaområdet, men ikke søgt så meget credit for det. Det har andre stået i kø for.

Er du og Venstre i virkeligheden ikke mere optaget af vækst og gode vilkår for erhvervslivet end klimaet?

- Det skal gå hånd i hånd. Forudsætningen for grøn omstilling er, at der er private arbejdspladser, der kan være med til at finansiere det.

Meningsmålingerne tager statsministerposten fra jer. Hvad ser du det som et udtryk for?

- Jeg er fortrøstningfuld. Når først danskerne står inde i stemmeboksen og tænker over, hvor godt det er gået de seneste fire år, så kan vi vinde valget. Danmark er i rigtig god form, dansk økonomi er helt i top, mulighederne for at få arbejde har aldrig været større, og vi har ført en stram udlændingepolitik. Det er ikke så afgørende for mig, om jeg bliver minister eller ej. Det afgørende er, at vi har en borgerlig regering.

Men når det går så godt, hvad er så din forklaring på, at meningsmålingerne ser så skidte ud for jer?

- Man skal passe på med at læse for meget i de meningsmålinger. Valget er slet ikke afgjort.

Og dine fynske mærkesager for en kommende folketingsperiode?

- Vi skal have færdiggjort motorvejen syd om Odense, vi skal se muligheden, når der er nye statslige arbejdspladser i spil, og vi skal understøtte udviklingen på robotområdet med blandt andet forskning. Desuden skal vi sikre, at der bliver vækst og udvikling også i de mindre bysamfund og får udbygget bredbånd, så man kan komme på nettet og tale i mobiltelefon, uanset hvor man er på Fyn.