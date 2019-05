Venstre vil bruge positiv rapport som løftestang for Als-Fyn bro

Humøret var højt, da finansminister Kristian Jensen (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der er valgt i Sønderborg-kredsen, fredag eftermiddag tog et symbolsk første spadestik til en Als-Fyn bro. Det skete fra Als-siden ved Fynshav. Venstre stillede sidste år en forundersøgelse af projektet i udsigt, men det blev alligevel ikke en del af den store trafikplan, som regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede i marts. Efter at Vejdirektoratet har offentliggjort en rapport, der er mere positiv over for en bro end hidtil, mener Venstre-politikerne, at der er et nyt vindue for at undersøge projektet til bunds. Foto: Timo Battefeld

Finansminister Kristian Jensen (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) satte fredag spaden i jorden ved det sted på Als, hvor en bro til Fyn kan få sit udspring. Venstre-toppen understregede, at der efter valget er behov for at få en forundersøgelse af projektet. En uvildig undersøgelse konkluderede for nyligt større gevinster ved en bro end hidtil antaget, og dermed er der en ny situation at diskutere ud fra, påpegede politikerne.

Als-Fyn broen: Med en spade i hånden drog finansminister Kristian Jensen (V) og det lokalvalgte folketingsmedlem og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fredag ud til Fynshav på Als. Herfra kunne de spejde mod Fyn, hvortil en bro gerne skal gå, hvis det står til Venstre-folkene. De tog derfor et symbolsk første spadestik til en mulig fremtidig bro. Budskabet fra ministrene er, at Venstre vil have en statslig forundersøgelse af forbindelsen hurtigst muligt. Ellen Trane Nørby henviste til, at Vejdirektoratet i marts offentliggjorde den første uvildige screening af projektet. Den slog fast, at gevinsterne er større end først antaget. Dermed er der et bedre grundlag at diskutere ud fra, mener Ellen Trane Nørby. - Derfor sætter vi lidt symbolsk spaden i jorden i dag for at vise, at næste naturlige skridt er en forundersøgelse. Det er ikke længere et lokalt projekt, men et nationalt projekt, der vil sikre bedre sammenhæng i Danmark, forklarede Venstre-kvinden fredag og henviste til, at Kristian Jensens tilstedeværelse på Als også skal signalere, at projektet ikke kun er bakket op af lokale interessenter. Finansministeren pointerede, at en bro blandt andet vil aflaste trafikken i Trekantsområdet og hen over Vestfyn. - Derfor siger vi, at vi gerne vil have kigget på, hvad der kan ske, hvis man laver en sydlig forbindelse, sagde Kristian Jensen med henvisning til en bro fra Als til Fyn.

Als-Fyn broen Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune samarbejder om at få vedtaget en fast forbindelse mellem Fynshav og Bøjden.

Prisen for en bro inklusiv 50 kilometer motorvej på land vil være over 20 milliarder kroner. Broen vil blive cirka 11 kilometer lang fra kyst til kyst.

Den er skønnet til at få mellem 15.400 - 28.900 køretøjer i døgnet.

Med en bro vil man kunne spare 50 minutters rejsetid fra Sønderborg til Odense.

En bro mellem Als og Fyn vil aflaste trafikken ved Trekantområdet og over Vestfyn samt bidrage til mere vækst på både Fyn og i Sønderjylland, mener Venstre. Foto: Timo Battefeld

Trafikplan En forundersøgelse vil koste i omegnen af 20 millioner kroner. Penge, som Kristian Jensen og Ellen Trane Nørby mener, skal tages fra en særlig pulje på 130 millioner kroner i den infrastrukturplan, som regeringen og Dansk Folkeparti fremlagde i marts. - Hvis de andre partier i forliget er med, vil vi gerne bruge midlerne til at lave en forundersøgelse, sagde Kristian Jensen. Da infrastrukturplanen blev fremlagt, udtalte transportminister Ole Birk Olesen (LA), at han ville afvente Vejdirektoratets vurdering. Direktoratets screening af projektet kom kort efter, og i rapporten blev broen mere positivt end hidtil. Det er den rapport, som Venstre-folkene ser som en vigtig løftestang til at få de andre partier med på at lave en forundersøgelse.

Der var kaffe og kage, da Venstre fredag tog et spadestik til den bro, partiet håber kan blive til virkelighed mellem Als og Fyn. Foto: Timo Battefeld

Kritisk minister En udfordring er, at projektet ifølge Vejdirektoratets screening lægger op til statslig finansiering på over ti milliarder kroner. Tidligere på året meddelte pensionskasser, at de ikke vil gå ind i projektet, før der er foretaget mere konkrete undersøgelser, og der er bred politisk opbakning til en bro. Netop politisk vilje til at lave en forundersøgelse skal sende et klart signal til de eksterne investorer, som ifølge Ellen Trane Nørby er nødvendige for at få realiseret en bro. Transportminister Ole Birk Olesen har flere gange forholdt sig kritisk over for en Als-Fyn bro. Blandt andet på grund af prisen på over 20 milliarder kroner inklusiv vejforbindelse. I stedet har transportministeren talt varmt for en Kattegatforbindelse, og regeringen har afsat 60 millioner kroner til en forundersøgelse af den. Kristian Jensen erkender, at der er forskellige holdninger til, hvad der skal prioriteres først, men han mener, at der er brug for at kende alle alternativer, før man træffer en beslutning.

Lang proces I august 2018 sagde også transportordfører Kristian Pihl Lorenzen (V), at partiet ønskede en forundersøgelse af broen. Men da infrastrukturplanen kom knap et år senere, var undersøgelsen ikke prioriteret. Kristian Jensen, hvad er forskellen på din og Kristian Pihl Lorenzens udmelding? Broen kom jo ikke med i trafikplanen. - Dengang fulgte der ikke penge med. Nu er der sat 130 millioner kroner af til blandt andet forundersøgelser. Finansministeren understregede, at man ikke må forveksle hans ønske om en forundersøgelse med et løfte om, at der kommer en bro. - Det er en langsigtet proces, fordi vi i trafikplanen har tilrettelagt en række initiativer i første periode. Men for at kunne planlægge langsigtet, skal vi starte nu med at kigge på, hvilke strategiske infrastrukturforbindelser Danmark skal have på lang sigt, siger han.