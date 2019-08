Lars Chr. Lilleholt bliver formand for Erhvervsudvalget i Folketinget, men i offentligheden er det en ikke særlig profileret post, siger politisk redaktør. Selv er Lilleholt glad for posten.

Den politiske redaktør tilføjer dog, at Lilleholt som formand for Erhvervsudvalget vil kunne pleje sit store netværk i erhvervslivet.

Før han blev minister var han i 10 år klima- og energiordfører, men det er meget sjældent, at afgående ministre bliver ordfører på det område, de har haft ansvaret for. Mere bemærkelsesværdigt er det, at Lars Chr. Lilleholt ikke har fået andre ordførerskaber, der er vejen til at profilere sig i offentligheden.

Øvrige V-poster

Venstre gik ved folketingsvalget frem fra 34 til 43 mandater, og der har altså været flere til at deles om ordførerskaberne.

På Fyn gik partiet fra tre til fire mandater. Ud over Lars Chr. Lilleholt blev Erling Bonnesen og Jane Heitmann genvalgt. Sidstnævnte mister sin post som sundhedsordfører, men bliver til gengæld formand for Sundheds- og Ældreudvalget, ældreordfører, og formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd

Erling Bonnesen har i denne periode blandt andet været fødevare- og miljøordfører, men må nu nøjes med at være fødevareordfører. Desuden er han med i partiets gruppeledelse som gruppesekretær.

Det nyvalgte fynske V-medlem Marlene Ambo-Rasmussen får ingen ordførerposter, men bliver dog delordfører på familie- og trivselsområdet.

Af listen, som Venstres Pressetjeneste sendte ud torsdag aften, fremgår det, at den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg bliver ny retsordfører for Venstre, mens den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen fortsætter lidt inden for sit område som formand for udvalget angående efterretningstjenesterne.

Mens Inger Støjberg ikke længere skal tale udlændinge- og integrationspolitik er det nu lagt i hænderne hos Mads Fuglede.