Venstre får ekstra fynsk mandat: Bliver det Grossmann, Ambo-Rasmussen eller Libergren?

På valgdagen var den store fynske overraskelse, at Venstre går frem fra tre til fire mandater i Folketinget.

Det betyder, at Odense Byråd kan levere et folketingsmedlem, da både Marlene Ambo-Rasmussen (V) og Mark Grossmann (V) stillede op til folketingsvalget. Skal man bedømme ud fra deres popularitet ved kommunalvalget i 2017, står Mark Grossmann med de bedste kort til en plads i Folketinget. Selv er han da også optimistisk.

- Det er selvfølgelig alt for tidligt at sige noget med sikkerhed. Men jeg har da en god fornemmelse. Jeg har oplevet en god opbakning under hele valgkampen, sagde Mark Grossmann ved midnatstid natten til torsdag.

Ved kommunalvalget fik Mark Grossmann 1361 stemmer mod Marlene Ambo-Rasmussens 941. Hun slog dog Mark Grossmann ved folketingsvalget i 2015, men med kun 40 stemmer, og dermed blev hun 1. suppleant til Folketinget.

Marlene Ambo-Rasmussen vil natten til torsdag ikke forholde sig til sine muligheder for at komme i Folketinget. Dog vil hun gerne slå fast, at hun agter at fortsætte i Odense Byråd, selv om hun også skulle få et job at passe i Folketinget.

- Det skylder jeg de vælgere, der har stemt mig i Odense Byråd.

Både Mark Grossmann og Marlene Ambo-Rasmussen er meget tilfredse mes, at Venstre gik fra tre til fire fynske mandater.

- Det er helt vanvittigt. Jeg er ovenud tilfreds, siger Marlene Ambo-Rasmussen.

Også Mark Grossmann er meget tilfreds med, at Venstre er gået frem på Fyn.

- Det er altså godt gået i en krisetid. Det forpligter, og nu gælder det om at søge indflydelse.

Mens de personlige stemmer bliver talt op i løbet af torsdagen, skal Mark Grossmann bruge det meste af dagen på at passe sit arbejde som politibetjent, inden han tager ud i Marienlystcentret for at følge optællingen af de personlige stemmer. Marlene Ambo-Rasmussen har kun planlagt, at hun i løbet af eftermiddagen skal tage del i den debat, som TV2 Fyn arrangerer.

Ny på Venstres liste til Folketinget er endnu en odenseaner Bo Libergren, der gled ud af byrådet, da han med 392 stemmer ikke opnåede valg. Til gengæld er han formand for Venstres gruppe i regionsrådet og har markeret sig i valgkampen ved at gå mod Venstres politik om nedlæggelse af regionsrådene.

De tre nuværende folketingsmedlemmer for Venstre Lars Christian Lilleholt, Jane Heitmann og Erling Bonnesen synes alle sikre på valg, men hvem der skal have de fire Venstre-mandater vides først, når de personlige stemmer er talt op torsdag.