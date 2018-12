Venstre efter lastbil spærrede E20: Så længe må det ikke tage at rydde motorvejen

- Vi må se på, hvem der har vejmyndigheden til at sige, at "nu skubber vi den lastbil væk, selv om det så koster 100.000 kroner i skader", fortsætter han til Jyllands-Posten.

Ordføreren fortæller, at han gerne ser samme regler som nogle steder i udlandet, hvor en havareret lastbil skal være fjernet inden for en bestemt tid - dog kun ved uheld uden personskade.

- Nu skal vi have sat et klart mål om, hvor længe det må tage at få en motorvej ryddet efter sådan et uheld. Hvis det er nødvendigt, må man sætte en gummiged eller lignende til at få skovlet sådan en lastbil væk. Vi er nødt til at få set på problemet, for det kan og skal gøres bedre, siger han til avisen.

Og det skal være slut med timelange køer efter uheld på de danske motorveje, lyder det fra Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, der vil have loft over, hvor lang tid oprydningerne må vare. Det skriver Jyllands-Posten .

Det har formentlig været småt med julestemningen for de bilister, der anden juledag måtte vente i timevis i kø, efter en lastbil forulykkede og væltede på Fynske Motorvej nær afkørsel 46 vest for Nyborg.

Opbakning fra erhvervslivet

I Jyllands-Posten får forslaget opbakning fra både Michael Svane, direktør i Dansk Industri Transport, og Jess Abildskou, direktør for busselsskabet Abildskou, der er partner i Flixbus.

At Dansk Industri er med på idéen, er imidlertid ikke overraskende, for organisationen kom selv med et forslag om at sætte bulldozere ind for at rydde op efter uheld i maj 2016. Dengang udtalte både Socialdemokratiet og Venstre sig positivt om forslaget. Heriblandt også Kristian Pihl Lorentzen og daværende transportminister Hans Christian Schmidt (V), som sagde god for at undersøge muligheden nærmere.

I maj i år indledte Vejdirektoratet sammen med Rigspolitiet og Fyns Politi en forsøgsordning, hvor man tester nye, hurtigere muligheder for at få ryddet motorvejene efter uheld. Projektet er dog ikke kommet så langt, oplyser afdelingschef i Vejdirektoratet Charlotte Vithen til Jyllands-Posten:

- Det tyder på, at det er en god idé at sende en ladvogn og et fejeblad med ud. Men det er ikke kun uheld med store lastbiler, der giver problemer - også uheld med personbiler eller varebiler giver kø. Og når det handler om uheld med lastbiler, er det ikke altid en løsning bare at sende en bulldozer. Det kan være, at lasten går i stykker, så det bliver endnu værre. Desuden skal vejen også ryddes bagefter. Så det er ikke helt så enkelt, siger hun til jp.dk.