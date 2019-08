Venstre-drama: Nu melder fynske folketingspolitikere ud

Tidligere energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har altid været kendt for at være en af Lars Løkkes trofaste støtter, og nu går den fynske politiker for første gang ud i offentligheden i det dramatiske opgør i Venstre:

- Jeg bakker 100 procent op om Lars Løkke som Venstres formand og statsministerkandidat. Jeg støtter den politiske linje, han har lagt før og efter valget. Venstre skal tage ansvar og søge maksimal indflydelse, skriver Lars Chr. Lilleholt på Facebook.

Det sker efter, at Lars Løkke søndag aften i en videohilsen på Facebook gjorde det klart, at han ønsker et fremrykket landsmøde for at få klarhed i partiet. Samtidig understreger den tidligere statsminister, at han vil fortsætte som formand for Venstre og være partiets statsministerkandidat ved næste valg. Lars Chr. Lilleholt har lagt link ud med Løkkes melding. Det samme har et andet fynskvalgt folketingsmedlem, Erling Bonnesen, der som gruppesekretær er en del af gruppeledelsen i partiet.

Erling Bonnesen kommer imidlertid ikke med en klar opbakning til Lars Løkke eller det modsatte. Han nøjes med at konstatere, at det er godt, at Lars Løkke melder ud. Erling Bonnesen skriver:

Godt, tak for klar melding, ser frem til endelig afklaring på landsmødet.

De to øvrige fynskvalgte Venstre-medlemmer Jane Heitmann og Marlene Ambo-Rasmussen har ikke delt Lars Løkkes Facebook-opslag.

Det har mandag formiddag ikke været muligt at træffe de fire for yderligere kommentarer, da de holder møde.

Venstres fynske kommuneforeningsformænd var i sidste uge til møde med de øvrige kommuneforeningsformænd og regionsbestyrelsen i Syddanmark. Flere medier erfarer, at regionsformanden Leif Krarup er en af de fire regionsformænd, der har henvendt til partiet for at høre om muligheden for et fremrykket landsmøde. Efterfølgende har Lars Løkke så selv taget stafetten og sagt, at han ønsker et landsmøde før Folketingets åbning i oktober og ikke som planlagt i november.

Senere på ugen mødes hovedbestyrelsen i partiet for at drøfte den anspændte situation.