Venstre-borgmester: Der er behov for to næstformænd

Nyborg-borgmester Kenneth Muhs (V) er først og fremmest ærgerlig over den situation, som partiet Venstre er kommer i og som lørdag kulminerede med, at både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen trak sig. Han mener, at partiet bør have to næstformand, hvor en person fra baglandet i kommunerne og regionerne bør få den ene af posterne.

- Jeg synes godt nok, at det er ærgerligt, at vi er nået hertil.

Sådan siger borgmester i Nyborg Kenneth Muhs efter dagens dramatiske udvikling i hans parti, der nu står uden formand og næstformand.

Planen er, at der skal vælges nye personer til posterne på et ekstraordinært landsmøde den 21. september, men Kenneth Muhs mener, at man bør overveje, om partiet skal have to næstformænd i stedet for én.

- Det er ekstremt vigtigt, at vi sikre, at partiet er med på, hvad der egentlig rør sig i baglandet. Det har man jo ikke været i det her tilfælde. Det kan man gøre ved at dele næstformandskabet mellem to personer, hvor den ene er fra folketingsgruppen og den anden er en stærk politiker ude fra kommunedanmark, siger Kenneth Muhs.

Han er desuden enig i Nordfyns-borgmester Morten Andersens vurdering af, at man bør gøre op med forestillingen om, at næstformandsposten er en naturlig forpost til formandskabet.

Ligesom Morten Andersen peger han også på Jakob Ellemann-Jensen som den mest oplagte kandidat til formandsposten.

- Men det kræver jo, at Jakob melder sig som kandidat. Jeg synes faktisk, at det har været noget odiøst, at der ikke er nogen, der har meldt deres kandidatur. Vi skal videre og føre Venstre-politik, siger han.