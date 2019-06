Venstre åbner for genoptagelse af motionsløb på Storebæltbroen

På et vælgermøde har Lars Løkke Rasmussen luftet muligheden for, at der atter kan komme broløb.

Det var meget passende i Korsør, at statsminister Lars Løkke Rasmussen på et vælgermøde trak Broløbet over Storebæltsbroen ud af mølposen.

I sommeren 2017 blev det ellers lagt i graven af transportminister Ole Birk Olesen (LA) på baggrund af en anbefaling fra Vejdirektoratet, blandt andet baseret på en generel stigning i trafikken på motorvejene og på et større trafikalt kaos under Lillebælt Halvmaraton i maj 2017.

Nu har Lars Løkke Rasmussen (V) har netop åbnet op for muligheden for, at danskerne igen kan løbe henover Storebæltsbroen til Broløbet.

Det skriver TV2 ØST.

- Vi i Venstre er sådan set tilhængere af Broløbet og har været det hele tiden. Og hvorfor har vi så ikke tilladt det? Der følger nogle beføjelser med at være minister. Det er transportministerens kompetencer at tage stilling til det her. Den sag afgjorde han på den måde, han gjorde, og det må vi respektere. Men det har vi aldrig været glade for, siger Lars Løkke Rasmussen og fortsætter:

- Vores udgangspunkt må være, at hvis vi fortsætter, så vil vi have et politisk grundlag, der muliggør, at man med mellemrum kan lave løb her.