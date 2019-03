Vejdirektoratet spår bedre økonomi i Als-Fyn bro

Ny rapport fra Vejdirektoratet peger på, at behovet for statsligt tilskud til Als-Fyn broen er mindre end først antaget, da flere bilister forventes at ville benytte broen. Til gengæld bliver anlægget samlet set fire milliarder kroner dyrere.

Hvis en fast forbindelse mellem Als og Fyn bliver en realitet, vil der køre flere biler over end først antaget. Det betyder, at en bro vil generere flere indtægter, end sekretariatet bag broen hidtil selv har regnet med. Dermed bliver behovet for statsligt tilskud mindre.

Det viser en ny screening af projektet, som Vejdirektoratet har lavet på bestilling fra Transportministeriet.

En af de helt store udfordringer ved en Als-Fyn forbindelse er, at under halvdelen af prisen ifølge tidligere rapporter kan finansieres via brugerbetaling, mens staten således står til at være garant for resten. Vejdirektoratets screening ændrer ikke meget ved den kendsgerning, men den peger altså på mere trafik og dermed flere indtægter, end konsulenthuset Cowi er kommet frem til i tidligere rapporter udarbejdet for sekretariatet bag Als-Fyn broen.

Mens Cowi sidste år anslog, at 15.400 køretøjer vil krydse broen i et hverdagsdøgn, vurderer Vejdirektoratet med hjælp fra en opdateret beregningsmodel, at tallet er 17.000 køretøjer per hverdagsdøgn. Dertil kommer, at Vejdirektoratet vurderer, at den optimale pris for at krydse broen er 70 kroner frem for 60 kroner, som sekretariatet selv lagde op til.