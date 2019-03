Med kroppen rettet mod de otte nævninge fremførte en af forsvarsadvokaterne sine argumenter under tirsdagens retsmøde i Kølstrup-sagen. Han rejste tvivl om, hvilket slags skydevåben der var blevet brugt under overfaldet på MJ i Kølstrup.

- Det her er en stor del af grunden til, at vi sidder her. Der bliver ikke fremlagt klart bevis for tiltalens paragraf 192a (omhandler brug af skydevåben, red.), og det tror jeg, der er en grund til. Der er intet, der tyder på, at våbnet er dækket af 192a, sagde forsvareren og fremkaldte flere gange med sin måde at gå til anklagerens fremførelse små smil hos de tiltalte og forsigtig latter fra tilskuerrækkerne.

Med grundlag i undersøgelser, observationer på gerningsstedet og retsmedicinerens konklusioner fremførte han, at der ikke var blevet fundet krudtslam eller patronhylstre. Og at både politi og retsmediciner vurderede, der måske kunne have været tale om et luftvåben. Et våben, der ikke skyder med skarpladt.

Fra Anklagemyndighedens side var det tidligere blevet fremlagt - med grundlag i de samme ting, særligt manglende hylstre og ammunition på 7,8 mm - at det kunne være tegn på en tromlerevolver. Og ikke en Co2-pistol, som forsvarsadvokaten tirsdag fremførte.

Det førte til en central argumentation fra forsvareren om, at to af tiltalens paragraffer - såfremt det var et Co2-våben - ikke kunne benyttes. Det er op til dommerne og nævningene at vægte og vurdere på baggrund af beviser og argumentationerne, hvilke tiltaler de tiltalte kendes skyldige eller uskyldige i og deraf fastsætte dommene. Og her kan våben-tvivlen have stor betydning. Hvis det findes mest sandsynligt, at det er et luftvåben, kan der ikke straffes for brug af skydevåben efter straffeloven. Deraf kan straffen heller ikke forhøjes med det halve.