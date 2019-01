Vandstand: Fyn slipper let i denne omgang

For tredje gang på blot tre uger varsler DMI forhøjet vandstand, men denne gang slipper fynboerne lettere fra vandmasserne end de to første uger af januar.

Det melder Klaus Larsen, vagthavende meteorolog, hos DMI.

- Der er forhøjet vandstand fra Bogense mod Slipshavn og i Odense Fjord, men vi taler om 90-100 centimeter ved Bogense og Slipshavn og cirka 115 centimeter i Odense Fjord, så det rammer ikke Fyn nær så hårdt denne gang, og hvis man ikke har problemer nu (mandag morgen, red), så får man det ikke, siger Klaus Larsen til Fyens.dk.

Det er vindretningen, man skal vær skarp på, når man skal orientere sig om oversvømmelser på Fyn, og set gennem fynske briller er nordvestlig- og nordøstlig vind værst.

Ved oversvømmelserne for en uge siden stod vandet i Odense Fjord 1,5 meter over daglig vande, mens det i Bogense og Nyborg blev målt til 1,26 over daglig vande, og i de første dage af 2019 blev store dele af Fyn så hårdt ramt, at der blev erklæret stormflod.

Mens huse og kældre således synes at gå fri i denne ombæring, skal man orientere sig på Storebæltsbroen, hvis man skal passere den i et let køretøj. På grund af stormen frarådes kørsel med lette køretøjer på broen - et råd, der gælder mandag - foreløbigt frem til klokken 15.