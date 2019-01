Vandet er på vej: Et døgn med sne, blæst og forhøjet vandstand

Op til halvanden meter over normalen kan vandet stige, særligt langs de nordfynske og nordøstfynske kyster og i Odense Fjord.

Tirsdag kan byde på både vinterligt og efterårsagtigt vejr. DMI forventer ikke, at solen vil vise sig frem - det vil til gengæld byger, der kan drysse både slud og tøsne over Fyn, hvor temperaturen i løbet af dagen falder til mellem en og fire plusgrader.

Med en frisk til hård vind, ved kysterne op til kuling og med risiko for kraftige vindstød, bliver det ikke nødvendigvis en behagelig dag for cyklister. Det gør det heller ikke for husejere tæt på kysten.

DMI varslede allerede mandag forhøjet vandstand, særligt ved den nordlige og nordøstlige del af Fyn, inklusive Odense Fjord, og det varsel gælder stadig.

Tirsdag morgen forventer DMI, at der fra sent tirsdag aften og frem til onsdag formiddag ventes en vandstand mellem 1,25 og 1,40 meter over normalen ved kysterne i den sydvestlige del af Kattegat, i Storebælt, i det Sydfynske Øhav og ved den nordlige del af Lolland.

I Odense Fjord kan vandet stige til 1,50 meter over normalen. Den præcise bane for det lavtryk, som bringer en kraftig vestenvind med sig, der presser vand ind i de danske farvande, er ifølge DMI stadig usikker, og derfor kan vandstanden både blive lidt højere eller lavere end i varslingen.

Fyens.dk følger vejrsituationen i løbet af dagen, hvor trafikken over Storebælt også kan blive påvirket af blæsten.