Med valgresultatet står det klart, at både Dansk Folkepartis Jens Henrik Thulesen Dahl og Venstres Marlene Ambo-Rasmussen skal balancere deres tid mellem både Folketing og byrådene i henholdsvis Assens og Odense.

Den nyvalgte Venstre-kvinde Marlene Ambo-Rasmussen snuppede med 6312 personlige stemmer det tredje af partiets fire mandater på Fyn og indtager dermed en plads i Folketinget. Politikeren sidder i forvejen i byrådet i Odense, men har ingen planer om at droppe dette hverv, fortalte hun efter valget. - Folk har valgt mig til Odense Byråd, og det er også et spændende arbejde, og så længe mine børn og min bedre halvdel er i Odense, fortsætter jeg. Det er godt at koble de to ting, og det er vigtigt, nogle i Folketinget også har føling med vores kommunalbestyrelser og byråd, forklarede hun. Marlene Ambo-Rasmussen vil dog ikke udelukke muligheden for at tage orlov fra byrådsarbejdet i en kortere periode i starten for at få tid til at sætte sig ind i sagerne på Christiansborg.

Giver bedre løsninger Med genvalget til Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Assens, Jens Henrik Thulesen Dahl, fortsætter han sit arbejde i Folketinget sideløbende med byrådet. For ham er det en fordel at deltage i det politiske arbejde både lokalt og nationalt, fordi det kvalificerer hans beslutninger begge steder. - Det giver rigtig god mening. I det kommunale arbejde sidder jeg i udvalget for børn, familie og undervisning og hører om udfordringerne der. Og fordi jeg kender til den virkelige verden, kan jeg være med til at få lavet bedre løsninger i lovgivningen, når jeg forhandler på Christiansborg, siger Jens Henrik Thulesen Dahl, der hidtil har været undervisningsordfører samt uddannelses- og forskningsordfører for partiet. - Og når lovgivningen senere skal ud at virke i kommunen, og vi der taler om, hvad den betyder, har jeg en ret stor paratviden, fordi jeg har været med til at lave lovgivningen og kender hensigten bag, siger han. Han roser Assens Kommune for at have lagt udvalgsmøderne om mandagen, som er mødefri på Christiansborg, så det er lettere at få tid til begge dele. Men siger også, at han med sin viden fra Christiansborg måske har brug for mindre forberedelsestid til de kommunale opgaver. Alligevel kan de to tidskrævende politiske poster indimellem påvirke hinanden. - Selvfølgelig har jeg haft problemer, når der er ting, der overlapper hinanden, men jeg synes, jeg udfylder min opgave fornuftigt begge steder. Og jeg har ikke større udfordringer med byrådsarbejdet, end da jeg havde et almindeligt fuldtidsjob ved siden af.

Søg de samme områder Hvad vælger du så, når du står i den situation, at du skal være to steder samtidigt? - Det kommer an på, hvad det drejer sig om. Er det et byrådsmøde eller udvalgsmøde i Assens, vil jeg prioritere det rigtigt højt. Men hvis jeg sidder i afsluttende forhandlinger om noget med finansloven på Christiansborg, kan jeg være nødt til at melde fra til et udvalgsmøde. Det vurderer jeg fra gang til gang. Betyder det noget for dig, at der er løn at hente både i byrådet og på Christiansborg? - Nej, det gør det ikke. Man skal i hvert fald ikke gøre det op i timeløn, så ville man være bedre tjent med et andet job. Man skal ikke gå ind i politik for pengenes skyld, siger Jens Henrik Thulesen Dahl og afviser, at det er årsagen til, at han stillede op begge steder. Flere andre har droppet dobbeltrollen, fordi de ikke havde tid til det. Har du nogle gode råd til Venstres Marlene Ambo-Rasmussen, der sidder i Odense Byråd og nu er blevet valgt ind i Folketinget? - Det handler om, at det, man laver kommunalt og på Christiansborg, gerne skal overlappe. Hvis man for eksempel arbejder med ældreområdet i kommunen, ville jeg forsøge også at få med det område at gøre i Folketinget. Så giver det en gevinst, som jeg mener, opvejer tidsforbruget.

Heitmann stoppede Mens Thulesen Dahl balancerer tiden mellem byrådet og folketinget, blev det for svær en opgave for Venstres Jane Heitmann, der efter 10 år i kommunalpolitik i januar 2017 besluttede at stoppe i kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn. Tiden slog ikke til, efter Venstre kom i regering og Heitmann blev hovedordfører på flere områder, lød forklaringen. - Jeg er selv rigtig ærgerlig over det, og jeg ville hjertens gerne - med streg under hjertens - være fortsat i kommunalpolitik. Jeg har elsket hver eneste dag med kommunalpolitik, siden jeg blev valgt til sammenlægningsudvalget fra 2006, sagde hun og fortsatte: - Men især efter Venstre er blevet det regeringsbærende parti, er jeg blevet udfordret på mine mødedage. Kommunalbestyrelsen vedtog i december en ny mødekalender, og af den kan jeg se, at jeg bliver nødt til at melde afbud til tre af 11 møder i arbejdsmarkedsudvalget. Det har jeg ikke samvittighed til. Jeg synes ikke, det vil være fair, rimeligt og ordentligt i forhold til det kommunalpolitiske arbejde. Det mangeårige socialdemokratiske medlem af kommunalbestyrelserne i Munkebo og senere Kerteminde, Jan Johansen, fik grundlovsdag genvalg til Folketinget. Han kunne ikke drømme om at blande tingene sammen: - Jeg har den holdning, at man ikke kan passe begge dele - derfor vil jeg aldrig kunne have et dobbeltmandat. Man kan blive tvunget til at være i det i en kort periode, men jeg synes ikke, det er noget, man skal have permanent, for man kan ikke undgå at slippe noget af arbejdet enten det ene eller det andet sted. Man kan ikke været fuldt ud til stede to steder på en gang. Ifølge Ekstra Bladet var der inden valget 22 folketingsmedlemmer med dobbeltmandater. Heraf var 17 fra Dansk Folkeparti.