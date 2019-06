Valgjubel hos SF - stadig nerver hos Hønge

Der var røde velourduge på bordene, masser af håndbajere og jubel, der fik taget til at lette, da Karsten Hønge og partikammeraterne i Odense i aftes fejrede SFs massive fremgang på landsplan.

Partiet fordobler sine mandater - fra syv til 14 - og også i Odense og på Fyn generelt går partiet frem og bevarer det ene mandat, som Karsten Hønge vandt ved seneste valg.

- SF er tilbage. Vi har fået genoprettet tilliden til SF, og Danmark er blevet et lyspunkt. Ikke mere pis - vi sender Løkke på pension, lød det fra Hønge, der på det personlige plan langt fra var sikker på, at han får genvalg.

Det ved han torsdag, når de personlige stemmetal foreligger, og den erfarne SF'er var midt i glædesrusen over at få et rødt Danmark nervøs for, om hans nej til Europaparlamentet får konsekvenser for karrieren som folketingspolitiker.

- Jeg er spændt, og jeg er da ikke sikker på, at det bliver mig. Det må vi se. Vi har begået noget dumt, men jeg synes også, man skal se på proportionerne. Jeg stoler på, at vælgerne kan gennemskue det, og jeg elsker at repræsentere Fyn i Folketinget, og jeg vil give mig 110 procent, som jeg altid har gjort, sagde Karsten Hønge.