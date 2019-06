Valgforsker om dobbeltmandater: En udfordrende, men demokratisk fordel

Der kan være både fordele og ulemper ved, at politikerne har et dobbeltmandat i for eksempel byrådet og Folketinget, mener valgforsker, Roger Buch.

- Det er især arbejdsbyrden, der kan være svær at overkomme. For de fleste folketingspolitikere er en arbejdsuge på mellem 37 og 40 timer. Dem, der er valgt ind med dobbeltmandat, skal samtidig passe et job i byrådet, der som regel ligger på mellem 15 og 20 timer, så det er rigtig mange timers arbejde, hvis man skal kunne håndtere begge jobs.

Det betyder, at de to politikere har fået dobbeltmandat, og dermed både skal varetage arbejdet i Folketinget og i byrådet. En kombination, der kan være udfordrende, hvis man spørger valgforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch.

Efter sidste uges folketingsvalg er der især to fynske politikere, der får travlt. Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og Marlene Ambo-Rasmussen (V) har indtil videre valgt at beholde pladsen i byrådet samtidig med, at de er blevet valgt ind i Folketinget.

En demokratisk fordel

Selv om det kan være en stor arbejdsbyrde at skulle varetage for den enkelte politiker, kan der også være fordele i at have et mandat både i byrådet og i Folketinget.

- Det giver en demokratisk fordel, at politikerne med dobbeltmandat ved, hvad der foregår på Christiansborg, når de sidder ude kommunalt. Men det er også en fordel for dem, at de har mulighed for at bringe lokale ønsker med ind i Folketinget. Den viden og information, der går begge veje, kan være en fordel at have som politiker, siger Roger Buch og tilføjer:

- Så længe vælgerne stemmer på de politikere, der har dobbeltmandat, må det være et udtryk for, at de har tillid til, at politikerne også kan varetage begge job på én gang - hvis ellers vælgerne overhovedet er klar over, at politikerne har dobbeltmandat.