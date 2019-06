Valgforsker: Personlige relationer får folk i stemmeboksen

Det kan være et helt bevidst fravalg, at man vælger ikke at stemme til folketingsvalget. Forskningen viser, at både kampagner og personlige relationer i højere grad kan få folk til at bruge sin stemme.

- Vi ved, at kampagner påvirker folk til at stemme, men vi ved også, at de personlige relationer er endnu vigtigere end at få stukket en flyer i hånden, når det gælder om at få folk til at stemme.

- Det, som vi i forskningens verden kalder socialt pres, har en enorm betydning for, om folk stemmer eller ej. Hvis man får en opfordring eller et venligt klap på skulderen fra en ven, veninde eller nabo, ser vi, at man har en større tendens til at bruge sin stemme, end hvis man ikke oplever det sociale pres, siger han og tilføjer:

Selv om op mod 10 procent af indbyggerne i Odense Kommune ikke kan stemme til folketingsvalget, skal vælgerne med stemmeret stadig opfordres til at bruge deres stemme. Det mener Vollsmoses Bydelssøstre, der opfordrer folk til at bruge deres stemmeret, når de mødes på Vollsmose Torv onsdag eftermiddag og følges i samlet flok til valgstedet.

Bevidst fravalg

Eftersom man i Danmark har stemmeret og ikke stemmepligt, er der nogen, der vælger ikke at benytte sig af retten til at stemme. Det kan ifølge Roger Buch have flere årsager:

- Det kan være et udtryk for, at man har vendt demokratiet ryggen, men det behøver det ikke nødvendigvis at være. Det kan også være et udtryk for, at de mangler et parti, der opfylder deres ønsker, eller fordi det hele kører, som det skal.

Valgforskeren påpeger dog, at der endnu ikke er lavet ret meget forskning på, hvorfor folk vælger at lade være med at stemme.