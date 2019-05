Valgdebat: Unge fynboer gik i kødet på Lars Løkke

Det var de unge deltagere, som stod for størstedelen af spørgsmålene til Lars Løkke Rasmussen, da han gæstede en valgdebat på Tietgen Handelsgymnasium i Odense torsdag.

Selvom valgdebatten officielt er overstået, vil spørgsmålene rettet mod statsminister Lars Løkke Rasmussen ingen ende tage. Og det er de unge, som skyder med skarpt. Emilie går i 8. klasse. Hun er taget fra Svendborg for at spørge hovedpersonen om, hvad han vil gøre for at hjælpe ordblinde elever som hende selv, der ikke får den hjælp i folkeskolen, som de ifølge lovgivningen har krav på. Egentlig har statsministeren allerede svaret på spørgsmålet under debatten, men Emilie har ikke tænkt sig at give op. - Hvis du har nogle forslag til, hvad vi kan gøre anderledes, så vil jeg gerne høre om det, siger Lars Løkke Rasmussen og smiler til en nikkende Emilie.

Lars Løkke Rasmussen var torsdag til debatmøde på Tietgen Handelsgymnasium. Foto: Nils Svalebøg

Fokus på uddannelse En time tidligere ankom Lars Løkke Rasmussen til valgdebat på Tietgen Handelsgymnasium i Bolbro, og det var en smilende statsminister, som åbnede debatten. - Det er super godt, at I er i gang med at tage en uddannelse. Det er jo i virkeligheden jeres vigtigste bidrag til alting - at dygtiggøre jer, sagde Lars Løkke Rasmussen og tilføjede: - Og det vil vi gerne hjælpe jer med. Selvom der også var spørgsmål om en mulig SV-regering, ghettopakken, for høj ministerpension og verdens plastikproblem, blev størstedelen af spørgsmålene stillet ud fra de unges personlige udgangspunkter. En ung mand ville vide, hvordan Venstre vil få flere elever ind på erhvervsuddannelserne. Der blev også spurgt til, hvordan partiet vil sikre kvaliteten af uddannelser i fremtiden. - Det vil vi blandt andet gøre ved at bringe omprioriteringsbidraget til ophør og lade ressourcerne følge med. Vi skal - og gør det også - investere mere i uddannelse, lovede Lars Løkke Rasmussen.

Lars Løkke Rasmussen var torsdag til debatmøde på Tietgen Handelsgymnasium. Foto: Nils Svalebøg

Kommunernes opgave Ligesom de andre unge deltagere sad Rikke under debatten med et spørgsmål, som hun ventede på at stille statsministeren. - Du har sat 69 milliarder af til velfærd. Bliver de også brugt på handicapområdet, så vi kan få den støtte, som vi har brug for i vores hverdag, spurgte hun. Lars Løkke Rasmussen var klar i spyttet om, at det i princippet er en opgave for kommunerne, men at der bestemt er plads til forbedring. - Vi skal få de bedste kommuner til at sætte standarden, og så skal der selvfølgelig følge penge med, fastslog Lars Løkke Rasmussen.

Lars Løkke Rasmussen var torsdag til debatmøde på Tietgen Handelsgymnasium. Foto: Nils Svalebøg

God tid til spørgsmål Debatten er slut. Ligesom ordblinde Emilie tager Rikke sig ikke til takke med det svar, hun fik. På modig vis stiller hun sig i kø i rækken af spørgelystne unge, og hun vælger at konfrontere statsministeren, da det bliver hendes tur. - Vi handicappede er jo mennesker, ligesom du er et menneske, siger hun. Selvom den sorte Audi holder klar til afgang på parkeringspladsen, har Lars Løkke Rasmussen ikke travlt. Han møder de unge fynboer i øjenhøjde, tager sig tid til at lytte og dagen slutter selvfølgelig med et par fotos, så de unge kan forevige mødet med statsministeren på den eneste rigtige måde.

Lars Løkke Rasmussen var torsdag til debatmøde på Tietgen Handelsgymnasium. Foto: Nils Svalebøg

Lars Løkke Rasmussen var torsdag til debatmøde på Tietgen Handelsgymnasium. Foto: Nils Svalebøg

Lars Løkke Rasmussen var torsdag til debatmøde på Tietgen Handelsgymnasium. Foto: Nils Svalebøg

Lars Løkke Rasmussen var torsdag til debatmøde på Tietgen Handelsgymnasium. Foto: Nils Svalebøg