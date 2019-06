Valg 2019: Tidligere tillidsmand hos Fyns Politi klar til valgaften

Steffen Daugaard på vej til Christiansborg med sin kone for at følge slagets gang hos Dansk Folkeparti, som han er kandidat for.

Han har i flere uger været på farten og kendes som tillidsmand for de fynske betjente, men nu håber han på en fremtid i Folketinget.

- Nu tager vi det stille og roligt, og ser resultatet, men jeg synes, jeg har en pæn chance, fortæller Steffen Daugaard.

Han er stadig ansat i Fyns Politi, men er ikke længere tillidsmand for de hundredvis af betjente. De seneste uger har den 58-årige betjent haft ferie og afspadsering for at kunne hellige sig sin valgkampagne i det østjyske. Han stiller op for Dansk Folkeparti i Hedensted-kredsen, men bor privat sammen med sin kone Kristine Daugaard i Middelfart.

Hun var da også ved hans side, da han ved aftenstid krydsede forbi Vandkunsten i det indre København for først at få en bid mad, dernæst for at hellige sig aftenen blandt sine partikammerater i Snapstinget på Borgen.

Han er udmærket klar over Dansk Folkepartis vanskeligheder i valgkampen, men er selv optimistisk efter at have brugt valgkampen for at møde vælgerne.

- Til formiddag blev jeg ringet op af en mand fra Grenaa. Han ville bare sige, at nu havde han stemt på mig, og jeg kender overhovedet ikke manden, siger Steffen Daugaard.