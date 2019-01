Værste ulykke siden 1967

Dødsulykken på Storebæltsbroen, der krævede seks menneskeliv onsdag morgen, er den værste togulykke på Fyn siden 1967, hvor lyntoget Nordjyden kørte op bag i et andet lyntog, der holdt stille. Ulykken skete ved viadukten på Nyborgvej, og selv om det ene tog holdt stille, blev flere vogne trykket sammen.

Maskinproblemer gjorde, at lyntoget Sydvestjyden holdt stille, mens Nordjyden kørte med en fart af 70-80 kilometer i timen. Kollisionen var så kraftig, at flere vogne blev trykket sammen, og mange af de dræbte og sårede måtte skæres fri af vognene. Togulykken tiltrak mange nysgerrige, der fik trafikken på hovedvejen til at bryde sammen.

11 omkom ved ulykken i 1967, mens 17 blev alvorligt og 19 lettere kvæstet. Ved ulykke på Storebæltsbroen onsdag var der ud over de seks omkomne 16, der blev kvæstet, heraf 14 lettere og to moderat, som det blev udtrykt.

Ud over de to alvorlige ulykker har Fyn været forskånet for store togulykker med dødsofre. Der var dog fynske passagerer med i det tog, der i 1988 forulykkede ved Sorø, hvor i alt otte blev dræbt og 72 kvæstet.

I 2004 blev et tog afsporet ved Tommerup, men ingen af de 75 passagerer kom noget til.

De største togulykker i danmarkshistorien ligger langt tilbage i tiden. Den hidtil mest alvorlige jernbaneulykke i Danmark skete i november 1919, hvor et eksprestog kørte op i et andet i Vigerslev ved København. Flere vogne væltede ned ad en otte meter høj dæmning. Ulykken skyldtes en fejlbetjening af en linjeblok og resulterede i 40 døde og 58 alvorligt sårede.