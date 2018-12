Værre end i andre politikredse: Spritkørsel skyld i seks fynske dødsfald sidste år

Ud af de i alt 15 personer, der mistede livet på de fynske veje i 2017, omkom seks personer i spiritusulykker.

Spritkørsel var medårsag til 16 procent af alle fynske personskadeulykker og desuden skyld i, at 41 personer i større eller mindre omfang kom til skade i trafikken.

Det betyder, at Fyn i højere grad sloges med spritkørsel i 2017, end man gjorde på landsplan, hvor 11 procent af ulykkerne hang sammen med alkohol ifølge Vejdirektoratet.

Preben Ingemansen, som er politikommissær og leder af færdselsafdelingen hos Fyns Politi, har endnu ikke haft mulighed for at dykke ned i direktoratets rapport. Men umiddelbart har han ikke noget bud på, hvorfor netop Fyn slås med spritbilister.

- Vi har haft som mål, at det skulle nedbringes, så vi er ærgerlige over, at det ikke er sket. Det er helt klart noget, vi vil kigge nærmere på for at se, om der er nogle tendenser og noget specifikt, vi kan gøre, siger han.

Han fortæller, at Fyns Politi deltager i landsdækkende undersøgelser af og kampagner mod spritkørsel, men altså ikke har særlige forebyggende initiativer i ærmet lige i øjeblikket.

- Men vi kører selvfølgelig spritkontrol året rundt, og vi kører gerne ud, hvor der for eksempel er et arrangement, og viser flaget med vores patruljevogn. Det gør måske, at en enkelt eller to, der ellers lige havde tænkt sig at køre hjem, undgår det, siger Preben Ingemansen.