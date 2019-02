Værelser blev ribbet på 20 minutter: Se hvor tyvene tog for sig på Fyn

I løbet af knap et halvt år, fra begyndelsen af januar og frem til midten af juni 2018, lykkedes det ifølge Østjyllands Politi to mænd at stjæle især bærbare computere for næsten to millioner kroner fra efterskoler og højskoler i Jylland og på Fyn. Retssagen mod de to mænd kører ved Retten i Aarhus, hvor der ventes dom tirsdag eller onsdag. Arkivfoto: Colourbox.