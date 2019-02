Der har den seneste tid i flere af landets regioner været adskillelige sager, hvor personer har udgivet sig for at være fra politiet. I den forbindelse har de forsøgt at franarre folk personfølsomme oplysninger som eksempelvis NemID. Det fortæller Rigspolitiet i på Twitter. Det giver de "falske" betjente mulighed for at overføre penge til andre konti og oprette forbrugslån i den forurettedes navn.

Franarringen sker ved, at de falske betjente ringer til folk og påstår, at de er i gang med at undersøge en konkret politisag. Det er både sket, hvor de har udgivet sig for at være fra bagmandspolitiet og fra bestemte politikredse.

I nogle tilfælde har de falske politifolk været mødt op på folks adresser og udgivet sig for at være politiets teknikere, der skal sikre tekniske spor i en sag. Ved den metode har de fået franarret de forurettede borgere computere, tablets og har taget billeder af pas og kørekort. Det oplyser Rigspolitiet på Twitter, hvor der også bliver opfordret til, at folk deler advarslen.

Rigspolitiet giver også et par gode råd med vejen:

- Bed om gyldig politilegitimation, hvis du får besøg af politibetjente.

- Politiet vil aldrig bede om personfølsomme oplysninger som NemID.

- Hvis du er i tvivl, om det er politiet, så tag kontakt til den pågældende politikreds.