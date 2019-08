Væltet lastbil lækker diesel og spærrer motorvej

Motorvejen over Fyn er spærret mellem afkørsel 58 a og 58 b i østgående retning lørdag morgen

En lastbil med 21.000 ton dieselolie er slået læk og skaber lørdag morgen store problemer på motorvejen over Fyn ved Middelfart mellem afkørsel 58a og 58 b.

Ifølge Fyns Politi er der ikke sket personskade ved uheldet, der skete kl. 7.25, men en kort overgang var motorvejen helt spærret i begge retninger. Klokken 8 blev der igen åbent i vestlig retning.

- Vi skulle lige have overblik over, hvad der lækkede, hvor farligt det i givet fald var, og hvad omfanget var. Vi ved ikke, hvad der er skyld i, at lastbilen væltede, og vi ved heller ikke endnu, hvornår der er ryddet helt op og åbent i begge retninger, siger vagtchefen.

Fyns Politi opfordrer bilister på vej i østlig retning til at forlade motorvejen og finde alternative veje.