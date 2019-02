Der er nu godt nyt til de mennesker, der er vaccineret mod influenza i år. Vaccinen virker, og risikoen for at få Influenza A er op til 40 procent lavere hos de vaccinerede end hos resten af befolkningen.

Så er der godt nyt til dem, der er blevet vaccineret mod influenza. Influenzavaccinen virker i denne sæson. Det er konklusionen på et europæisk studie, der netop er blevet offentliggjort i det internationale tidsskrift Eurosurveillance.

Studiet er baseret på data fra Danmark, Spanien, England og et netværk af europæiske lande. Statens Serum Institut er blandt dem, der har leveret data og stået for beregningen af vaccinens effektivitet.

I studiet har man både beregnet, hvor godt vaccinen beskytter imod at få influenza, der alene er påvist hos praktiserende læge, og hvor godt den beskytter imod influenza, der har ført til indlæggelse på hospital.

Studiet viser, at personer, der er vaccineret med denne sæsons influenzavaccine, har 32-43 procent lavere risiko for at få influenza A påvist hos den praktiserende læge. Konkret viser de danske data, at influenzavaccinerede personer har en 38 procent lavere risiko for at være smittet med influenza A, både ved påvisning hos praktiserende læge og ved indlæggelse på hospital.

I Danmark er det primært influenza A af typen H1N1, som cirkulerer denne sæson. Overfor netop denne type har vaccinerede personer, som kontakter praktiserende læger, mere end halveret risiko for at være smittet med influenza A(H1N1), hvis de er vaccineret. Blandt personer, som bliver indlagt på hospital, er der 40% lavere risiko for at blive syg med influenza A(H1N1), når man er vaccineret.

- Studiet viser, at vaccination stadig er den bedste forebyggelse, vi har mod influenza. Selv om vaccinen ikke beskytter 100 procent, har den i år næsten halveret risikoen for sygdom blandt de vaccinerede, siger seniorforsker Hanne-Dorthe Emborg, på SSI, der har været med til at gennemføre det nye studie.

De Europæiske resultater er også blevet forelagt WHO, før de træffer beslutning om, hvilke influenzavirus, de anbefaler, skal med i næste års vaccine.