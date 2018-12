Utrættelig dirigent kan blive Årets Fynbo

Finn Pedersen, dirigent for Syngedrengene, er indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris. Sidste chance for at indstille kandidater.

Organist og kantor Finn Pedersen er blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris, Årets Fynbo.

Indstillingen skyldes ifølge indstilleren, fhv. minister Britta Schall Holberg, at Finn Pedersen er en af Assens Kommunes absolutte ildsjæle.

- Finn Pedersen har gennem mange år gjort et utrætteligt arbejde med Vor Frue Kirkes syngedrenge til stor glæde og berigelse for borgerne i Assens kommune og for musiklivet i kommunen. Finn Pedersen har en utrolig evne til at tage sig af hver enkelt dreng. Han er en stor pædagog - ud over at være en fremragende dirigent og organist selv.

- Finn Pedersen er utrættelig i sit arbejde for musikken og for sine drenge, skriver hun i indstillingen i en af de seneste - og sidste - indstillede til årets prisuddeling.

Frem til mandag aften kan man dog stadig nå at indstille et menneske, der har "udvist et helt særligt initiativ eller et helt særligt engagement ud over det, man med rette kan forvente", som der står i fundatsen. Man kan indstille ved at maile din begrundelse til aaretsfynbo@fyens.dk - eller ved at følge linket i denne artikel.

Også den sklerose-ramte Erik Kolmos, Nr. Broby, er indstillet til Årets Fynbo for "et fantastisk gå-på-mod": "Et år cyklede han til Skagen, et andet år Fyn rundt, og i år er han i gang med at spille på alle Danmarks golfbaner. Han er et forbillede for andre sklerosepatienter", skriver Bender Rasmussen i sin indstilling.

Annette Bøge Huulvej, leder af Jernalderlandsbyen, er indstillet til hædersprisen, fordi hun "lægger et kæmpearbejde i bevarelsen, udviklingen, formidlingen af Jernalderlandsbyen", skriver Gunhild Brink.