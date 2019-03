Usikkerhed omkring stigningen i indbrud på Fyn

Fyens Stiftstidendes nyhed om de knap 800 flere anmeldelser om indbrud byggede på tal fra såvel Danmarks Statistik som Rigspolitiets egen statistik over indbrud. Men politiet opgør ikke, hvad der er deciderede indbrud, og hvad der er tricktyveri eller simpelt tyveri, fordi alle tre ting nu ifølge loven er at betragte som indbrud.

Der er imidlertid usikkerhed om den reelle stigning i anmeldelser af indbrud. For med en lovændring i 2018, hvor indbrud fik sin egen bestemmelse i straffeloven i stedet for at høre under tyveri, kom også tricktyverier og simpelt tyveri begået mod beboelser til at høre under den nye paragraf 276a i straffeloven. Det gælder også simple tyverier og tricktyverier begået mod forretninger, virksomheder og offentlige kontorer.

Fem procent flere

Fyns Politi har ikke de eksakte tal for hver af de tre typer kriminalitet, men vurderer på baggrund af en stikprøve, at antallet af indbrud i traditionel forstand er steget med omkring 200 indbrud fra 2017 til 2018. Det svarer til en stigning på knap fem procent. Hvor stor stigningen præcist har været, er dog uvist.

Danmarks Statistik bragte i februar et overblik over antallet af indbrudsanmeldelser i de danske kommuner. Her var flertallet af fynske kommuner markeret med stigninger på over 20 procent ligesom store dele af Sønderjylland og Midtjylland.

Hos Danmarks Statistik var man bekendt med, at indbrud ifølge straffeloven nu også dækkede over tricktyveri og simpelt tyveri, men valgte alligevel at vinkle på stigningerne i indbrud fra 2017 til 2018 uden at oplyse om dette forbehold. Det oplyser Lisbeth Lavrsen, der er chefkonsulent for befolkning og uddannelse i Danmarks Statistik, i en mail.

- Det er korrekt, at vi ikke har nævnt den nye paragraf i NYT-artiklen vedr. året 2018. Vinklen i artiklen går på forskelle mellem kommunerne i forhold til udviklingen fra 2017 til 2018 og den påvirkning, som den nye §276a kan have haft for tallene, må antages at gælde for alle kommuner. En omtale af §276a's betydning for udviklingen i tallene ville derfor have været, at stigningerne kan være overvurderede og faldene kan være undervurderede, skriver hun og erkender dog også:

- Set i bakspejlet ville det nok have været hensigtsmæssigt at gøre.

Dog mener Lisbeth Lavrsen stadig, at det er muligt at lave en retvisende sammenligning mellem kommunerne. Hun tilføjer, at der tidligere er blevet gjort opmærksom på forbeholdet:

- Vi har i vores statistikdokumentation for Anmeldte forbrydelser 2018 gjort opmærksom på den nye §276a, og hvad dette kan tænkes at have af konsekvens for antallet af anmeldte indbrud.

En dokumentation, der aktivt skal findes ved at gå ind under statistikdokumentation, derunder vælge sammenlignelighed og læse næsten alt til bunds for at finde nævnelsen af §276a.