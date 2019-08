Det er vigtigt at få sit nyfødte barn vaccineret mod kighoste, som kan være livsfarligt for uvaccinerede spædbørn. På det seneste er der konstateret et usædvanligt højt antal tilfælde af kighoste. Arkivfoto. Scanpix.

På Fyn er der i foråret og sommeren konstateret usædvanlig mange tilfælde af kighoste, som i yderste konsekvens kan være livstruende for spædbørn.

Kighoste er en sygdom, der i yderste konsekvens kan være livsfarlig for spædbørn, som ikke er vaccineret mod sygdommen. Igennem de seneste par måneder er der især på Fyn og i mindre grad i Sydjylland konstateret et forhøjet antal tilfælde af kighoste. For begge disse landsdele begyndte forekomsten at stige i foråret. Især i juli måned har forekomsten af kighoste på Fyn befundet sig langt over landsgennemsnittet. På landsplan var der i maj, juni og juli var henholdsvis 147, 165 og 209 tilfælde. En markant forhøjelse, hvor Fyn tegnede sig for klart den mest markante afvigelse fra normalen. Det fremgår af skrivelsen EPI-nyt, som Statens Serum Institut har udsendt. - Vi ønsker at gøre landets læger opmærksomme på udviklingen. Der er endnu ikke tale om en epidemi, men det er vigtigt, at lægerne er opmærksomme på problemstillingen, siger afdelingslæge Peter H. S. Andersen fra Statens Serum Institut. Vaccine mod kighoste er en del af det vaccinationsprogram, som tilbydes til spædbørn. Derfor er det vigtigt at tage imod vaccinen, understreger Peter H. S. Andersen. Og at der nu kan være en epidemi på vej, skyldes ikke, at der ikke længere er opbakning til vaccinationsprogrammet. - Tilslutningen er fortsat høj. Alligevel ser man sygdommen toppe med års mellemrum. Senest i 2016, forklarer Peter H. S. Andersen.

Vaccine varer ikke hele livet Det er især blandt babyer, at kighosten er konstateret fra januar til juli i år. Blandt de små børn under et år var 53 procent uvaccinerede, 15 procent havde modtaget én af de tre vacciner i spædbørnsprogrammet, og 32 procent havde modtaget to vacciner. Den tredje vaccine gives ved 12-månedersalderen, og først da forventes bedst mulig beskyttelse indtil femårs-vaccinationen. Unge og voksne er ikke beskyttet af den kighoste-vaccine, som de fik som små. En vaccine dækker mellem fem og ti år. Det er blandt andet vigtigt at huske på, når man færdes omkring spædbørn. Man kan så vælge at få en ny vaccine, men den skal man selv betale.

Symptomer på kighoste Statens Serum Institut beskriver sygdommen på følgende måde: Kighoste er i sit klassiske forløb karakteriseret ved pludselige, kraftige hosteanfald med vejrtrækningsbesvær, opkastning efter hosteanfaldet og en hylende (kigende) lyd, når personen igen formår at trække vejret ind. Dette klassiske forløb ses især hos mindre børn. Hos større børn og voksne kan kighoste vise sig som et langvarigt forløb med anfaldsvis hoste, hvor opkastninger og den hylende lyd kan være fraværende. Sygdommen kan for alle aldersgrupper vare i op til tre måneder og er yderst smitsom i begyndelsen af forløbet. Den bedste forebyggelse mod kighoste er som nævnt via vaccination. Det er specielt vigtigt, at de to første vacciner gives rettidigt, når barnet er henholdsvis tre og fem måneder. Data for perioden 2007 til 2017 har vist, at kun cirka 15 procent af spædbørn vaccineres første gang i den uge, hvor de fylder tre måneder, mens cirka 40 procent vaccineres én uge senere, cirka 20 procent to uger senere, cirka 10 procent tre uger senere, mens de sidste omtrent 15 procent vaccineres første gang, efter de er blevet fire måneder gamle og dermed med mindst én måneds forsinkelse.