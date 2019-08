Unicef: - Unge fra Afrika skal inspirere danske børn

I dag lancerer Unicef et nyt undervisningssite, der ved hjælp af historier fra unge afrikanske iværksættere skal inspirere danske folkeskoleelever til at arbejde innovativt med naturvidenskab og finde digitale løsninger på klodens udfordringer.

Der kan synes langt fra et østafrikansk land som Rwanda til et smørhul som Danmark. Men med et ny undervisningssite fra unicef "ungeforandrerverden.dk" håber børneorganisationen at bringe unge fra de to lande tættere sammen. Sitet er målrettet 7.-10. klasses elever og er fyldt med billeder, tekster og videoer fra Rwanda. Det er den fynske Youtube-stjerne Rasmus Brohave og tv-vært Sofie Østergaard, der har været en tur til Rwanda for at indsamle materiale.

På sitet lærer de danske elever blandt andet om folkedrabet i landet for 25 år siden, men fokus er primært på landets børn og unge, der på forskellig vis er med til at forandre Rwanda. Med dét som udgangspunkt skal de danske elever arbejde med teknologiforståelse, producere digitalt, være innovative og kreative - og ad den vej finde digitale løsninger på store og små problemer, som de selv oplever i deres liv og hverdag.

Det fortæller børn- og ungechef Anne-Mette Friis fra Unicef.

- Vi laver jævnligt undervisningsmateriale om børn og unges rettigheder, men denne gang har vi også ville lave en kobling til FN's verdensmål. Vi ville gerne fortælle om nogle unge mennesker i et udviklingsland, der virkelig gør en indsats for at arbejde innovativt med udvikling, fortæller hun.

En af de unge fra Rwanda, som eleverne kan læse om på sitet, er 22-årige Rosette fra virksomheden My Green Home. Hun arbejder sammen med sin forretningspartner David på at omdanne plastikaffald til bæredygtige byggematerialer. Planen er, at materialet skal kunne anvendes på parkeringspladser og fortove som et billigere alternativ til de eksisterende løsninger. En anden - 16-årige Isaie fra en lille landsby - har formået at bygge sin egen radio ved hjælp af gamle reservedele.

- Det er afsindigt inspirerende med de her historier. Og ved at fortælle om dem håber vi at kunne inspirere danske unge til selv at gøre noget tilsvarende. Der kommer mere og mere fokus på de naturvidenskabelige fag

Undervisningssitet "Unge forandrer verden" kan findes på https://ungeforandrerverden.dk/