Unge vender landgymnasier ryggen

Siden sidste år er antallet af ansøgere til de almene gymnasier faldet med 91 elever på Fyn. Især Nordfyns Gymnasium og Middelfart Gymnasium og HF har oplevet et stort fald i antal ansøgninger.

Folkeskoleeleverne har i sidste uge taget stilling til, hvilken ungdomsuddannelse de vil fortsætte på, når de til sommer afslutter folkeskolen. Generelt er tendensen blandt de fynske unge, at de i højere grad vælger gymnasierne i de større byer, frem for de gymnasier, der er placeret i nærheden af de mindre byer på Fyn. Et af de gymnasier, der har haft sværere ved at tiltrække elever, er Nordfyns Gymnasium i Søndersø. Her er antallet af ansøgere faldet med 36 elever siden sidste år. Det er et tal, der giver anledning til overvejelser hos rektor, Kurt René Eriksen. På grund af en mindre ungdomsårgang i år, var gymnasiet forberedt på, at antallet ville falde. - Grundet demografien vidste vi godt, at der ville være en lille nedgang, men vi havde ikke regnet med, at den ville falde så meget, som vi ser i år. Et fald på 25 procent i år er dog ikke noget, der bekymrer rektoren, som fortæller, at det lave antal ansøgninger ikke kommer til at have konsekvenser i form af for eksempel afskedigelser. Derudover lægger han også vægt på, at der selvfølgelig er en grænse for, hvornår volumen er for lille til at opretholde et gymnasium på Nordfyn. Den grænse er gymnasiet ikke nået endnu - hverken på antal ansøgere eller økonomisk.

Antal ansøgere til de almene gymnasier Antal ansøgere til STX 2019 (Tal for 2018 står i parentes):

Sct Knuds Gymnasium: 348 ansøgere (383)

Odense Katedralskole: 398 ansøgere (369)





Tornbjerg Gymnasium: 158 ansøgere (177)





Mulernes Legatskole: 187 ansøgere (162)





Nordfyns Gymnasium: 105 ansøgere (141)





Midtfyns Gymnasium: 130 ansøgere (119)





Nyborg Gymnasium: 157 ansøgere (126)





Svendborg Gymnasium: 307 ansøgere (363)





Fåborg Gymnasium: 57 ansøgere (56)





Vestfyns Gymnasium: 193 ansøgere (199)





Middelfart Gymnasium: 159 ansøgere (195)







Antal ansøgere til HF 2019 (Tal for 2018 står i parentes)

Odense Katedralskole: 91 ansøgere (71)





Mulernes Legatskole: 46 ansøgere (29)





Nyborg Gymnasium: 27 ansøgere (28)





Svendborg Gymnasium: 55 ansøgere (69)





Middelfart Gymnasium: 33 ansøgere (22)





FynsHF: 240 ansøgere (206)





VUC Odense Ordblinde: 43 ansøgere (40)





HF og VUC Glamsbjerg: 14 ansøgere (29)





Overraskende fald På Middelfart Gymnasium og HF har de også oplevet en nedgang i antal ansøgere. Her er tallet faldet med 36 ansøgere, hvilket kommer til at få betydning for den kommende årgang. I stedet for syv klasser, bliver der i år kun oprettet seks klasser. Det kommer til at betyde, at gymnasiet har to stillinger færre end tidligere. Rektor, Christian Alnor, lægger dog vægt på, at der ikke skal afskediges nogen, men at de forlader skolen ved naturlig afgang. - Jeg synes, at det er meget overraskende, at faldet er så stort i år, lyder det fra Christian Alnor, der er rektor på Middelfart Gymnasium og HF. Fåborg Gymnasium er dog det gymnasium på hele Fyn, der har færrest ansøgere. Her har kun 57 elever valgt at søge ind. Det betyder, at skolen igen i år kan oprette to klasser, hvilket bestyrelsesformand Jens Oddershede er godt tilfreds med.

Flere klasser i Nyborg Et andet sted på Fyn, hvor det til gengæld er lykkes at tiltrække nye elever til det almene gymnasium (STX), er på Nyborg Gymnasium. Her har man formået at vende et fald i antal ansøgere fra 2017 til 2018 til en stigning på 31 ansøgere fra 2018 til 2019. Den stigning begejstrer rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Stokholm. - De mange ansøgninger betyder, at vi kan oprette de klasser og studieretninger, vi regner med. Det giver en god stemning og en oplevelse af, at vi lykkes med noget herude. Selvfølgelig kan det også skyldes noget demografisk. Derfor skal vi også passe på med at holde armene over hovedet, og tro at vi er et fedt gymnasium. Henrik Stokholm mener også, at udviklingen kan skyldes, at der er kommet flere ungdomsuddannelser til området. De seneste år er også både 10. klasse og HHX gået frem i antal elever. De mange ungdomsuddannelser er med til at gavne Nyborg som uddannelsesby, hvis man spørger rektoren. På samme måde, som det er lykkedes Nyborg at samle flere ungdomsuddannelser i byen, er det også et stort ønske fra rektor, Kurt René Eriksen. På Nordfyn er der i dag kun mulighed for at læse på STX i Søndersø. Hvis man vil læse på en anden ungdomsuddannelse, skal man søge mod Odense.