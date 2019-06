Ung Venstre-kvinde klar til Folketinget: Beholder også plads i byråd

Den 33-årige Marlene Ambo-Rasmussen kalder det selv vildt og vanvittigt, at hun er blevet valgt til Folketinget. Hun beholder sin plads i Odense Byråd.

Hun er selv klar over, at det betyder noget af en alvorlig livsændring både for sig selv og for sin familie, at hun er på vej til Folketinget. Hele dagen derpå efter valget har den 33-årige Marlene Ambo-Rasmussen fulgt optællingen af personlige stemmer, og med Venstres fremgang i folketingsvalget står partiet til at gå frem fra tre fynske mandater til fire. Den store stemmesluger for Venstre er ikke overraskende Lars Chr. Lilleholt, og næstflest stemmer er gået til Erling Bonnesen. Marlene Ambo-Rasmussen ligger med tredje flest personlige stemmer på Fyn. - Jeg har ikke helt fattet det endnu. Efter at vi på valgaftenen fik det fjerde mandat på Fyn kunne jeg ligesom begynde at fornemme, hvor det ville bære hen, fortæller en meget glad fynsk Venstre-politiker. Allerede efter torsdagens optælling i Middelfartkredsen begyndte hun at kunne ane en plads i Folketinget. - Da jeg så den lå jeg som nummer to efter Lars Christian. Jeg havde også en fornemmelse af, hvordan det så ud i Odense, og nu ser det ud til at lykkes, siger hun. Hun vil godt indrømme, at det torsdagen igennem har været noget af en valggyser med optællingen af de personlige stemmer. - Det er fuldstændigt vanvittigt. Jeg kunne godt fornemme i valgkampen, at mange tilkendegav, de ville stemme på mig. Men jeg har slet ikke kigget frem på den dag, hvor resultatet kommer. Jeg er så evig taknemmelig for dem, der har stemt på mig, og jeg ville gerne takke personligt én for én alle de tusinde af vælgere, der har stemt på mig, siger hun glad.

Forbliver i byrådet Siden 2017 har hun siddet i Odense Byråd og er medlem af Børn- og Ungeudvalget, og trods udsigten til også at få en plads i Folketinget vender hun ikke ryggen til Odense. - Folk har valgt mig til Odense Byråd og det er også et spændende arbejde, og så længe, mine børn og min bedre halvdel er i Odense, fortsætter jeg, forklarer hun. Det kan dog komme på tale, at hun i en kortere periode søger orlov fra byrådet for at komme ordentligt ind i sagerne på Christiansborg, men opgive byrådsarbejdet vil hun ikke. - Det er godt at koble de to ting, og det er vigtigt, nogle i Folketinget også har føling med vores kommunalbestyrelser og byråd, mener hun.

Børn tidligt i seng Føling med samfundet har hun også gennem det, at hun er mor til to små børn, som også skal passes og nydes ved siden af det politiske arbejde. Og selv om hun nu får to vigtige politiske poster i henholdsvis Odense Byråd og Folketinget forventer hun stadig at have tid hjemme også. - Fordelen ved at have små børn er, at de går tidligt i seng. Jeg sidder i forvejen og nørder politik om aftenen. Nu kan jeg så være med helt inde i maskinrummet og bestemme og beslutte, og få nogle gode ting ud af det, forklarer Marlene Ambo-Rasmussen. Hun har tidligere været opstillet til Folketinget. Det skete i 2015, men blev dengang ikke valgt ind.