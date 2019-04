Undgå at blive snydt: Har du hørt disse aprilsnarre?

Mandag morgen og formiddag frem til klokken 10 kører der slet ingen tog på Sjælland - og det er ikke nogen aprilsnar, for dem, der skulle køre togene, har nedlagt arbejdet, oplyser DSB.

I sådan en situation vil nogen måske i stedet vælge et firehjulet køretøj og trykke ekstra hårdt på speederen for at nå på arbejde til tiden - men det vil fremover være en endnu dårligere idé. For politiet er gået sammen energikoncernen Ewii om at effektivisere og forbedre fartkontrollerne, påstås det i en pressemeddelelse.

Ewii skal levere fiberforbindelser til Rigspolitiets stærekasser, som placeres på elskabe i koncernens forsyningsområde. Det vil både give bedre billeder af fartsynderne og mulighed for at trække penge for fartbøderne over elregningen.

- Vi ser ind i mulighederne for, at fartkameraer i fremtiden kan installeres i alle lygtepæle. Det kan gøres samtidig med, at vi alligevel udskifter ældre, strømslugende armaturer med energibesparende LED-armaturer. Alternativt kan kameraerne installeres, når vi alligevel skal etablere 5G i alle lygtepæle, hvilket vi forventer skal ske inden for en overskuelig årrække, siger Lars Bonderup Bjørn, administrerende direktør i Ewii.

Et andet initiativ, som ser dagens lys netop 1. april, er de såkaldte kostbørnehaver, som måske reducere travlheden hos børnefamilier om morgenen - og om eftermiddagen. For med en plads i en kostbørnehave behøver forældrene slet ikke bekymre sig om at nå at aflevere eller at hente inden for en bestemt åbningstid i institutionen.

I stedet kan børnene afleveres søndag aften og hentes igen lørdag i den følgende weekend.

Normeringen i kostbørnehaverne bliver "en anelse bedre", end hvad forældrene er vant til, og det vil give tid til både omsorg og leg, "hvilket er noget helt nyt for børnene", fortæller firmaet Startpakke.com i en pressemeddelelse.

Og flere firmaer benytter starten på april til at lancere idéer, som kan gøre danskernes liv lidt lettere. Netsupermarkedet Nemlig.com er således klar med Nemlig Nær, Danmarks første fuldautomatiske dagligvarebutik. Her skal avanceret teknologi, som er koblet op på kundernes indkøbsdata og brugerprofil, afkode, hvilke varer kunderne har brug for, allerede inden de er trådt ind i butikken. Derefter kan varerne pakkes og rulles direkte ud til kunderne i den helt personaleløse forretning.