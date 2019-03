Undersøgelse: Alternative lektiecaféer øger børns selvtillid og trivsel

- Idéen bag Red Barnet Ungdoms læringscaféer er, at mange børn lærer bedst ved at bruge hele kroppen, deres kreativitet og lyst til at lege. Det særlige ved læringscaféerne er, at de skaber et trygt rum for de elever, der har brug for ekstra opmærksomhed, og at der både er fokus på børnenes sociale, personlige og faglige udvikling, siger Astrid Engberg, national chef i Red Barnet Ungdom.

Red Barnet Ungdom, som er støttet af Egmont Fonden, driver i alt tre læringscaféer i Odense Kommune og 50 læringscaféer landet over. Læringscaféerne er Red Barnet Ungdoms tilbud for socialt, fagligt eller personligt udfordrede elever og børn, der har brug for en hjælpende hånd med lektierne.

Elever i Odense blomstrer

Tingkærskolen i Odense er et af de fire steder på Fyn, hvor Red Barnet Ungdom driver en læringscafé specifikt målrettet stille og socialt udsatte børn. På skolen kan man mærke, at læringscaféen har rykket eleverne i en positiv retning. Det fortæller Lene Mumm, der er matematiklærer på Tingkærskolen og kontaktlærer for læringscaféen.

- Vi oplever en øget trivsel og motivation hos eleverne, når de har gået i læringscaféen i en periode. Jo tryggere de bliver, jo mere liv kommer der også i dem i klasseundervisningen, siger hun.

Mens de fleste børn kan hente tilstrækkeligt med hjælp og opbakning i hjemmet, er der en gruppe børn, der har brug for ekstra støtte for at bevare skoleglæden og troen på deres egne evner. Det er en af grundene til, at 15 procent af alle børn, ifølge den seneste PISA-undersøgelse, forlader grundskolen uden kompetencerne til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Egmont Fonden har valgt at støtte Red Barnet Ungdoms Læringscaféer netop for at styrke læringsområdet og for at øge skoleglæden blandt elever.

Uddannelse er nemlig den vigtigste beskyttelsesfaktor mod udsathed som voksen, mener Henriette Christiansen, der er direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

- Udsatte børn og unge er ofte udfordret af læringsvanskeligheder, lavt selvværd og manglende motivation i skolen, som gør det svært for dem at blive uddannelsesparate. Gennem partnerskabet med Red Barnet Ungdom er vi glade for at bidrage til at styrke læringsområdet og give udsatte børn og unge et læringstilbud efter skole, siger hun.