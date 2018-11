Undergrundsildsjæl indstillet til Årets Fynbo

Undergrunds-/punk-/new wave-ildsjælen Ras Bolding er blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris, Årets Fynbo.

Prisen, der uddeles til januar, skal gå til et menneske, der "har gjort sig bemærket ved at yde en indsats til gavn for Fyn eller for den omgivende verden", som der står i fundatsen.

Og gjort sig bemærket har Ras Bolding. Indstiller Caspar Vang skriver i sin indstilling, at:

- Farverige Ras er en vaskeægte, vedholdende ildsjæl, der lever og ånder for den musik, han trækker til det fynske gennem Klub Golem. Ras har set et behov for en alternativ elektronisk musikscene i Odense - og i stedet for at gå rundt og mugge i krogene, har han gjort noget ved det. Oven i det er han et fantastisk rart menneske og en dygtig musiker og kritiker, skriver han.

Også Peter Bang, kendt som "Manden med arret", er blevet indstillet til hædersprisen. Indstiller Kirsten Bai Brandstrup påpeger in sin indstilling, at Peter Bang "gør et stort arbejde for, med sine foredrag rundt omkring i landet, at forhindre unge i at komme ud i et misbrug".

- Han har selv været der, så han ved, hvad han snakker om. Der har også været bud efter ham i udlandet, blandt andet London, netop fordi han er en yderst kompetent taler. Samtidig gør han meget for byens udsatte ved at dele tøj, hundemad osv. ud til dem, som har brug for det. Han fortjener en kæmpeanerkendelse, som at blive udnævnt til årets Fynbo, for det, skriver hun.

Tidligere er blandt andre revydirektør Lars Arvad blevet indstillet til Årets Fynbo 2018.

Du kan indstille din egen kandidat ved at maile din begrundelse til aaretsfynbo@fyens.dk - eller ved at følge linket i denne artikel.