Ulykker med alkohol: Flere mænd end kvinder kommer galt af sted

Natten til søndag døde en 18-årig gymnasieelev fra Nyborg, da han efter en fest blev kørt over af den bil i Refsvindinge. Statistikken viser, at overalt i landet kommer flere mænd end kvinder til skade i alkoholrelaterede ulykker. Mænd er dårligere til at håndtere risiko, siger professor.

I Sundhedsstyrelsens og Statens Serum Instituts alkoholstatistik for 2015, fremgår det, at der fra 2002 til 2013 var 93 alkoholrelaterede dødsfald blandt unge (16-24 år). Hovedparten af dødsfaldende skyldtes ulykker, for eksempel transportulykker, drukneulykker og faldulykker. Ni ud af 10 dødsfald var blandt mænd.

Han var på vej hjem fra en fødselsdagsfest, da han, af uvisse årsager, lagde sig på vejen. Billisten, der kort efter klokken 23 påkørte ham, havde ingen chance for at se ham.

Natten til søndag blev den 18-årige Emil Hertz Bruun Dyremose dræbt, da han liggende på Nyborgvej i Refsvindinge blev ramt af en bil. I løbet af lørdag aften havde den unge gymnasieelev været til 18 års fødselsdagsfest med sine klassekammerater. På et tidspunkt forlod Emil Hertz Bruun Dyremose for at tage hjem. Flere af kammeraterne ledte forgæves efter ham.

Risikovillig

- Det, der sker, både for mænd og kvinder, når du drikker alkohol er, at din risikovillighed bliver øget. Du bliver mere modig og er villig til at flere chancer. Og i kombination med andre effekter af alkohol, nemlig at man får dårligere balance, koordination og længere reaktionstid, det gør, at folk falder ud af vinduet eller gør andet dumt, når de er påvirket af alkohol. Så de bliver ikke kun mere modige, de bliver faktisk også dårligere til at håndtere den øgede risiko, forklarer professor ved Statens Institut for Folkesundhed, Janne S. Tolstrup.

- Jeg tror, at man også uden alkoholpåvirkning vil se, at det oftere er unge mænd end unge kvinder, der kommer til skade. Unge mænd er generelt mere risikovillige end unge kvinder. De tør køre hurtigere og udsætte sig selv for større fare. Det er simpelthen deres biologi.

Ifølge Bjarne Stenger Elholm, leder af Alkohollinjen hos Alkohol og Samfund, er hans erfaring, at unge ellers generelt er gode til at passe på hinanden, når de er i byen.

- Det kunne godt være, at mænd som generelt oppebærer en højere promiller end kvinder. Og derfor kan det være de oftere begynder på en risikoadfærd - det kan være de går på line på havnekanten, kører bil eller cykel, end kvinder, som måske ikke drikker så meget, og som måske ikke har behov for den her grænsesøgende adfærd. Evnen til at træffe gode beslutninger falder med stigende promille.